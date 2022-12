PlayStation: Community-Abstimmung kürt die Spiele des Jahres

Sony: Das sind laut der PlayStation-Community die Spiele des Jahres

Bester neuer Charakter

Platin: Thor (God of War Ragnarök)

Thor (God of War Ragnarök) Gold: Katze (Stray)

Katze (Stray) Silber: Odin (God of War Ragnarök)

Odin (God of War Ragnarök) Bronze: Malenia (Elden Ring)

Beste Story

Grafischer Showcase

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Silber: Elden Ring

Elden Ring Bronze: Call of Duty: Modern Warfare 2

Beste Art Direction

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Elden Ring

Elden Ring Silber: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Bronze: Stray

Bestes Audiodesign

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Elden Ring

Elden Ring Silber: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Bronze: Horizon Forbidden West

Soundtrack des Jahres

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Elden Ring

Elden Ring Silber: The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 Bronze: Horizon Forbidden West

Beste Barrierefreiheitskonstruktionen

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 Silber: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Bronze: FIFA 23

Beste Nutzung des DualSense Wireless-Controllers

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Silber: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Bronze: Stray

Bestes Multiplayer-Erlebnis

Platin: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Gold: Overwatch 2

Overwatch 2 Silber: FIFA 23

FIFA 23 Bronze: Gran Turismo 7

Bestes laufendes Spiel

Bestes Sportspiel

Platin: Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 Gold: FIFA 23

FIFA 23 Silber: NBA 2K23

NBA 2K23 Bronze: F1 22

Bestes Independent-Spiel des Jahres

Beste Neuveröffentlichung

PS4-Spiel des Jahres

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Elden Ring

Elden Ring Silber: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Bronze: Stray

PS5-Spiel des Jahres

Platin: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Gold: Elden Ring

Elden Ring Silber: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Bronze: Stray

Das am meisten erwartete PlayStation-Spiel von 2023 und darüber hinaus

Das Spielejahr 2022 ist fast vorüber, viele Plattformen resümieren über die Titel der vergangenen zwölf Monate und setzen ihren Favoriten eine selbstgebastelte Krone mit der Aufschrift „Game of the Year“ auf.Auch wir haben in den letzten zwanzig Tagen unsere Top-Spiele des Jahres in einer Liste zusammengetragen, die vom frisch getesteten Elden Ring angeführt wird. Doch wir waren nicht die einzigen: Auch die PlayStation-Community hat für ihre Lieblingstitel von 2023 gestimmt. Auf dem offiziellen Blog gibt es jetzt die Ergebnisse zu sehen. Ähnlich wie bei den Game Awards , bei denen übrigens ebenfalls Elden Ring den GOTY-Titel abgesahnt hat, sind auch auf dem PlayStation Blog die Community-Favoriten nach Kategorien unterteilt. Vom Spiel des Jahres auf der PlayStation 4 und 5 gibt es dabei natürlich klassische Schubladen wie beste Art Direction oder bester Soundtrack.Unter die Auflistung haben sich aber auch ein paar ungewöhnlichere Kategorien gemischt, die so in den Game Awards keinen Auftritt hatten: Bester neuer Charakter zum Beispiel, bei dem God of War Ragnarök -Antagonist Thor auf dem obersten Treppchen steht. Im Folgenden findet ihr dann alle 16 Kategorien samt ihren Platin-Gewinnern sowie den Plätzen 2 – 4 (Gold, Silber und Bronze):Wie auch bei den Game Awards selbst lieferten die Ergebnisse der Community-Umfrage wenig Überraschungen : God of War Ragnarök dominiert die Liste mit insgesamt zehn Platin-Trophäen, in den meisten Kategorien gefolgt von Elden Ring, Horizon Forbidden West und Stray. Wie steht ihr zu der Liste, seid ihr mit dem Ergebnis einverstanden? Oder hättet ihr andere Spiele auf den Treppchen sehen wollen?