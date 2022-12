PlayStation: Januar-Angebote gehen schon jetzt mit vielen Rabatten an den Start

PlayStation: Große und kleine Highlights bei den Januar-Angeboten

Bei PlayStation scheint man sich im Kalender vertan zu haben: Weder Weihnachten noch Silvester sind vorbei, trotzdem läutet man im Store die Januar-Angebote ein und senkt viele Spiele im Preis.Spielern kann die terminliche Ungereimtheit natürlich egal sein: Stattdessen freut man sich über die mehr als 3.000 reduzierten Spiele im digitalen Shop, bei denen von Vollpreis-Blockbuster bis zur günstigen Indie-Perle alles mit dabei ist. Damit ihr angesichts des Weihnachtsstresses nicht auch noch bei den Januar-Angeboten in Panik verfallt, haben wir eine Übersicht mit einigen Highlights gesammelt.Wie immer bedient man sich bei der Auswahl der reduzierten Spiele aus allen Preis-Kategorien und Genres. Egal ob ihr nach kurzweiliger Indie-Unterhaltung wie dem Katzenabenteuer Stray sucht oder nach den vielen Lobpreisungen endlich in das Zwischenland von Elden Ring abtauchen wollt: Die Januar-Angebote ködern mit einem Arsenal an vielfältigen Verlockungen euren Geldbeutel.Falls ihr eher physische Verpackungen für das hauseigene Regal bevorzugt, solltet ihr aktuell außerdem einen Blick auf die Angebote bei Amazon werfen. Dort könnt ihr bei ausgewählten Spielen für die PlayStation 4 und 5 bares Geld sparen , besonders First-Party-Titel sind momentan nur halb so teuer. Und auch bei den Nintendo Switch-Spielen hat der Versandriese kurz vor Weihnachten ein wenig die Preise purzeln lassen.