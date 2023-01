PlayStation: Januar-Angebote bieten fast 2.000 weitere stark reduzierte Spiele

PlayStation: Ausgesuchte Highlights aus dem erweiterten Januar-Sale

Neues Jahr, neue Angebote: Der Januar-Sale im PlayStation Store läuft zwar schon seit Ende Dezember, Sony hat die Rabattaktion nun aber um eine Bandbreite an weiteren Spielen erweitert.Wie man auf Twitter verkündet, sind zu den bereits knapp über 3.000 vergünstigen Titeln daher nun fast 2.000 weitere Spiele hinzugekommen, bei denen ihr jetzt ebenfalls kräftig sparen könnt. Wer die umfangreiche Liste bereits beim ersten Mal studiert hat und seinen Backlog für 2023 weiter ausbauen möchte, sollte also einen weiteren Blick in den Shop und auf unsere Übersicht riskieren.Ein paar Angebote aus der bereits bestehenden Rabattaktion sind natürlich auch knapp zwei Wochen nach Start des Sales noch heiße Highlights, doch auch unter den frisch reduzierten Spielen finden sich viele interessante Titel zum kleinen Preis. Lieblinge aus dem vergangenen Jahr wie Elden Ring oder Stray beispielsweise sind nach wie vor verlockende Vergünstigungen:Falls ihr noch etwas Weihnachtsgeld übrig habt und eure digitale Spielesammlung erweitern wollt, ist jetzt also ein guter Zeitpunkt dafür. Falls ihr lieber auf dem PC zockt, dann lohnt ein Ausflug zum Steam Winter Sale . Dort ist allerdings Tempo angesagt: Die eiskalte Rabattaktion in Valves Spiele-Store gilt nur noch bis zum 5. Januar um 19 Uhr.