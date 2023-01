PlayStation: Trailer zeigt die spannendsten PS5- & PS4-Spiele, die 2023 im Gepäck hat

PlayStation: Auf diese Spiele könnt ihr euch dieses Jahr freuen

Verwirrende Exklusivität und fehlende Spiele

Das neue Jahr ist zwar erst zwei Wochen alt, trotzdem winken schon zahlreiche Videospiele, die im Laufe von 2023 erscheinen soll – auch auf der PlayStation.Während unser Redakteur Matthias bereits letzte Woche einen Ausblick auf sein Gaming-Jahr gegeben hat, zeigt Sony heute mit einem eigenen Trailer, welche Geschütze man 2023 auffahren will. Nicht alle Spiele haben konkrete Termine oder sind Exklusiv-Titel, aber PlayStation-Spieler bekommen im unten eingebetteten Video trotzdem eine ganze Menge digitales Futter geboten.Der Fokus des Trailers liegt wenig verwunderlich auf cineastisch inszenierten Blockbustern, einige davon aus dem Hause Sony selbst, andere von unabhängigen Entwicklern. Mit entsprechender Musik stellt man so unter anderem Final Fantasy 16 , den Burning Shores DLC zu Horizon Forbidden West sowie Marvel’s Spider-Man 2 in das Rampenlicht.Weil die knapp zweieinhalb Minuten mit einem Wimpernschlag schon wieder um sind und es angesichts des audiovisuellen Dauerfeuers schwer ist, alle gezeigten Titel aufzunehmen, haben wir für euch im Folgenden eine vollständige Liste. Die verrät euch nicht nur alle Spiele aus dem Video, sondern auch ihre Release-Termine:Spiele wie Suicide Squad: Kill the Justice League oder das schon am 27. Januar erscheinende Dead Space Remake haben im Video übrigens den Hinweis „Coming to PS5 only“ verpasst bekommen. Damit ist allerdings nicht zwangsläufig eine Sony-Exklusivität gemeint, sondern lediglich, dass diese Titel nicht mehr auf der PlayStation 4 erscheinen. PC- und Xbox-Spieler dürfen daher in den meisten Fällen durchatmen.Einige, eigentlich für 2023 angekündigte Spiele haben allerdings auch durch ihre Abwesenheit geglänzt. Das mysteriöse Pragmata , zu dem wir abseits des ersten Trailers keine Informationen mehr bekommen haben, zum Beispiel. Oder Final Fantasy 7 Rebirth , der zweite Teil des Remakes. Hoffen wir, dass das fehlende Auftauchen nichts mit einer möglichen Verschiebung zu tun hat.