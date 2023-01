PlayStation: Sony verrät die erfolgreichsten Spiele des PlayStation Stores 2022

Die erfolgreichsten PS5-Spiele 2022 im PS Store

Platzierung Europa USA/Kanada 1 FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 2 Call of Duty Modern Warfare 2 God of War Ragnarök 3 God of War Ragnarök NBA 2K23 4 Elden Ring Elden Ring 5 Grand Theft Auto 5

Madden NFL 23 6 Gran Turismo 7 Grand Theft Auto 5 7 Cyberpunk 2077 FIFA 23 8 Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West 9 Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Gran Turismo 7 10 Dying Light 2 Dying Light 2 11 Star Wars Jedi: Fallen Order MLB The Show 22 12 Among Us Cyberpunk 2077 13 NBA 2K23 Lego Star Wars: Die Skywalker Saga 14 F1 22 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 15 It Takes Two NBA 2K22 16 Stray WWE 2K22 17 FIFA 22 Gotham Knights 18 Assassin's Creed Valhalla Sifu 19 Sifu Star Wars Jedi: Fallen Order 20 Far Cry 6 Stray

Die erfolgreichsten PS4-Spiele 2022 im PS Store

Platzierung Europa USA/Kanada 1 FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 2 Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5

3 Call of Duty Modern Warfare 2

Minecraft 4 Minecraft Elden Ring 5 FIFA 22

NBA 2K23 6 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2

7 Among Us NBA 2K22 8 The Last of Us Part 2 Madden NFL 23 9 Elden Ring God of War Ragnarök 10 The Forest FIFA 23 11 Need for Speed Heat MLB The Show 22 12 The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us Part 2 13 The Crew 2 Horizon Forbidden West 14 NBA 2K22 Batman: Arkham Knight 15 God of War Ragnarök Gang Beasts 16 A Way Out Need for Speed Heat 17 Gang Beasts WWE 2K22 18 F1 22 Dying Light 2 19 Gran Turismo 7 Among Us 20 Horizon Forbidden West The Forest

Die erfolgreichsten PS VR-Spiele 2022 im PS Store

Platzierung Europa USA/Kanada 1 Beat Saber Beat Saber 2 Job Simulator Job Simulator

3 Superhot VR

Superhot VR 4 Creed: Rise to Glory Creed: Rise to Glory 5 Sniper Elite VR

Swordsman VR 6 Swordsman VR Astro Bot Rescue Mission

7 Rick and Morty: Virtual Rick-ality Rick and Morty: Virtual Rick-ality

8 Batman: Arkham VR Gorn 9 Arizona Sunshine Batman: Arkham VR 10 Astro Bot Rescue Mission The Walking Dead: Saints & Sinners

Die erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele 2022 im PS Store

Platzierung Europa USA/Kanada 1 Fall Guys Fall Guys 2 Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0 Fortnite

3 Fortnite

Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0

4 Multiversus Multiversus 5 Overwatch 2

Overwatch 2 6 Rocket League Apex Legends

7 eFootball 2023 Rocket League

8 Apex Legends PUBG: Battlegrounds 9 Rumbleverse Rec Room 10 Rec Room Rumbleverse