PlayStation: Doppelte Rabatte für PlayStation Plus-Mitglieder

PlayStation Store: Einmal zahlen, doppelt sparen

Werabonniert hat, muss Sony zwar jeden Monat ein paar Euronen abtreten, bekommt dafür aber auch einige Vorteile spendiert: Höhere Rabatte imzum Beispiel.Aktuell findet im digitalen Spieleladen wieder einmal eine Angebotsaktion statt, bei der zahlreiche Titel reduziert und für Kunden von Sonys Abo-Service nochmal eine ganze Ecke billiger sind.nennt sich die Kampagne, bei der PS Plus-Mitglieder wenig überraschend doppelt so viel sparen wie reguläre Käufer.Warum sich das lohnen kann, wird schnell klar: Weraktuell digital im PlayStation Store kauft, zahlt statt der üblichen 39,99 Euro nur noch 24,79 Euro und spart so 38 Prozent. PS Plus-Mitglieder hingegen bekommen weitere 38 Prozent abgezogen und müssen so nur noch 9,59 Euro berappen, sparen also weitere 15 Euro.Naughty Dogs Zombie-Tragödie ist natürlich nicht das einzige Spiel, für das die Aktion „Doppelte Rabatte“ gilt: Auch Spiele wieoder der Director’s Cut von Ghost of Tsushima profitieren von den zusätzlichen Prozenten. Im Folgenden haben wir daher eine Liste von besonders guten Angeboten für euch und verraten, was ihr zusätzlich als PS Plus-Mitglieder spart:Wer also durch den PlayStation Store stöbert und den ein oder anderen Titel mit einem saftigen Rabatt erspäht, sollte unter Umständen erwägen, eine einmonatige Mitgliedschaft für PS Plus zu erwerben – den Preis vonhat man dabei nämlich ganz schnell doppelt und dreifach gespart.Wer den Abo-Service ohnehin unterhält, darf sich natürlich ebenfalls über die erhöhten Rabatte freuen, die ab sofort und bis zum 2. März um 00:59 Uhr gelten. Keine monatlichen Gebühren fallen dagegen bei deman. Dort könnt ihr den aktuellen Ableger der Shooter-Reihe ohne inhaltliche Einschränkungen genießen, ohne dafür einen Cent bezahlen zu müssen.