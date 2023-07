PlayStation: Call of Duty wird bis 2033 erscheinen, aber wohl keine anderen Activision-Spiele

PlayStation bekommt Call of Duty, Nintendo noch mehr

Übernahme könnte finalisiert werden

wird bis mindestens 2033 auf dererscheinen. Das haben Sony und Microsoft gestern, aber wie sieht es mit den anderen Marken vonaus? Sie sind nicht Teil der Vereinbarung, sprich deren PS-Zukunft ist unsicher.Monatelang hatte sich Sony gegen die über 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft ausgesprochen, aber nun deutet sich an, dass der Deal über die Bühne geht. Vor diesem Hintergrund hat sich der PlayStation-Hersteller nun doch mit Microsoft auf eine Vereinbarung eingelassen, die Call of Duty zehn Jahre lang auf der PlayStation garantiert. Allerdings auch nur die global erfolgreiche Shooter-Marke.Wie Kari Perez, Global Head of Communications bei Xbox, gegenüber The Verge bestätigt, garantiert der Deal mit Sony, dass Call of Duty zehn Jahre lang auf den Konsolen der PlayStation erscheinen wird. Zudem würde sich die Vereinbarung ausschließlich auf Call of Duty beziehen. Alle anderen Activision-Marken sind davon nicht betroffen, was bedeutet, dass diese möglicherweise zukünftig nicht mehr für die PlayStation erscheinen könnten.Betroffen von dieser Einschränkung ist derweil offenbar nur Sony. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung zur Übernahme in den USA ging aus einem Dokument hervor, dass Nintendo "ein vertragliches Recht habe, Activision-Inhalte nach dem Zusammenschluss zu erhalten, einschließlich Call of Duty." Das bedeutet, dass nicht nur Call of Duty zukünftig für die jeweils aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen soll, sondern auch andere Spiele von Activision in Aussicht gestellt werden.Bei der Laufzeit sind immerhin der Nintendo- und PlayStation-Vertrag identisch: Beide gehen über jeweils zehn Jahre. Wie es dann ab dem Jahr 2034 aussieht, bleibt abzuwarten.Noch sind aber all diese Verträge nur eines: Versprechen, die noch nicht in die Realität umgesetzt werden können. Denn aktuell ist Activision-Blizzard weiterhin selbstständig und nicht im Besitz von Microsoft. Das wird sich aber der Wahrscheinlichkeit nach in dieser Woche ändern.Nachdemund auch die Berufung keinen Erfolg hatte, dürfte die Transaktion spätestens am Dienstag über die Bühne gehen. Der 18. Juli ist nämlich der Stichtag für den Abschluss der Übernahme, auf den sich Microsoft und Activision-Blizzard seinerzeit einigten. Sollte dieser verstreichen, dann droht dem Xbox-Hersteller eine empfindliche Milliarden-Strafe.