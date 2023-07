PlayStation: 5 besonders lohnenswerte Empfehlungen bei den Sommer-Angeboten

Remnant: From the Ashes

Entwickler: Gunfire Games

Gunfire Games Preis: 13,99 Euro (65 Prozent Rabatt)

Toem

Entwickler: Something We Made

Something We Made Preis: 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

One Piece: Pirate Warriors 4

Entwickler: Koei Tecmo

Koei Tecmo Preis: 10,49 Euro (85 Prozent Rabatt)

Kentucky Route Zero: TV Edition

Entwickler: Cardboard Computer

Cardboard Computer Preis: 13,19 Euro (40 Prozent Rabatt)

Control

Entwickler: Remedy Entertainment

Remedy Entertainment Preis: 8,99 Euro (70 Prozent Rabatt)

Der Sommer ist ein Wettrennen der Rabattaktionen und kaum ist der Steam Summer Sale auf dem PC vorbei, geht es mit denimweiter.Ab sofort könnt ihr auf der Suche nach neuem Ferienfutter oder Arbeitsablenkungen für eure Heimkonsole also jede Menge Geld sparen. Falls ihr euch dabei von der schieren Anzahl erschlagen fühlt, keine Panik: Wir haben uns durch diefür euch gebuddelt undans Tageslicht gebracht, die nicht nur saftig reduziert sind, sondern auch eine ganze Menge Spaß machen.Falls ihr euch schon auf das am 25. Juli erscheinendefreut, aber noch keine Gelegenheit hattet, in den Vorgänger einzutauchen, bietet sich jetzt die beste Gelegenheit: Dermit Soulslike-Anleihen ist nämlich gerade deftig reduziert und verlockt mit abwechslungsreichen, weil prozedural generierten Leveln, knackigen Bosskämpfen und griffigem Gunplay, das auch auf der Konsole mit Controller hervorragend funktioniert.Vor dem Hintergrund der drohenden Wurzelapokalypse, die die Welt bereits zu großen Teilen verändert und garstige Kreaturen hervorgebracht hat, zückt ihr eine von vielen verschiedenen Fernkampfwaffen, rüstet praktische Fähigkeiten aus und rollt euch in die Schlacht. Derist übrigens optional: Ihr könnt zwar bis zu zwei Freunde mit auf die Monsterjagd nehmen, dank des gelungenen Balancings istaber auch allein nie unfair, sondern angenehm herausfordernd.Statt des Abzugs drückt ihr inden Auslöser: Dieist ein perfekter Spiele-Snack für einen ruhigen Nachmittag und lässt euch auch ohne Farbe bezaubernde Dioramen erkunden, während ihr eure Kamera immer griffbereit habt und einen Schnappschuss nach dem anderen einfangt. Stück für Stück füllt ihr dabei euer Fotoalbum und helft skurrilen Charakteren mit ihren Lichtbildwünschen.Verschiedene Aufgaben schupsen euch bei chronischer Kreativlosigkeit in die richtige Richtung, ihr könnt aber auch einfach wild drauf los fotografieren und die charmante Spiellandschaft einfangen.gibt es dank den verschiedenen Orten, die ihr dabei erkundet: Eine gut versteckte Waldhütte, ein sommerlicher Sandstrand und ein rasantes Skigebiet erwarten euch in der wirklich entspannenden Indie-Perle Toem.Wer bei seinem Kampfsystem Wert auflegt, der ist sicherlich bereits über die-Spiele gestolpert, in denen hunderte oder gar tausende von feindlichen Fußsoldaten darauf warten, von euren gottgleichen Angriffen gen Himmel geschickte zu werden. Die von Koei Tecmo entwickelte Reihe hat mittlerweile unzählige Ableger hervorgebracht, bei denen je nach Franchise-Überzug das Fan-Herz lacht.Mitgeht die Variante des erfolgreichsten Mangas aller Zeiten in die vierte Runde und bietet das: Zu den Strohhutpiraten gesellt sich ein Großteil der Sieben Samurai der Meere und der schlimmsten Generation, die Marine-Admiräle sowie ikonische Bösewichte wie Big Mom oder Kaido, sodass wirklich jeder One Piece-Fan mit seinem Favoriten in die Schlacht ziehen kann. Weil die Wano Kuni-Arc zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vorbei war, gibt es eigens für das Spiel außerdem einen anderen Ausgang der Geschichte.Nachdem ihr den Kopf bei One Piece: Pirate Warriors 4 ausgeschaltet habt, dürft ihr ihn fürwieder anmachen. Dieses Adventure mit seinen grandiosen Dialogen sollte nämlich ganz besonders aufmerksam gespielt und genossen werden, damit euch nichts von den faszinierenden Charakteren und der vielschichtigen Story entgeht. Mit seinen gedeckten Farben und der einzigartigen Inszenierung bewegt sich Kentucky Route Zeround ist ein spannendes Erlebnis für jeden Liebhaber des Mediums.Die TV Edition des Spiels umfasst, die zwischen 2013 und 2020 erschienen sind und erzählt die Geschichte eines alternden Fahrers, der seine letzte Lieferung Antiquitäten abschließen will, dabei aber schon bald in ein magisch-surreales Abenteuer verstrickt wird, mehr als einmal vom Weg abkommt und Figuren kennenlernt, denen es in vielerlei Hinsicht ähnlich geht. Spielerisch stapft ihr dabei durch anregende 2D-Areale und führt spannende Gespräche über vergessene Minenarbeiter, Riesenadler und erdrückende Kapitalschulden.Es bleibt mysteriös: Der Third-Person-Shooter, mit dem sich Entwickler Remedy Entertainment nach dem schaurigen Schriftsteller-Thrillerendgültig in die öffentliche Aufmerksamkeit schoss, ist wie eine spielgewordene. In der Rolle von Jesse Faden begebt ihr euch in das geheimnisvolle Federal Bureau of Control, um euren jüngeren Bruder und ein paar Antworten zu finden, werdet aber nur mit neuen Fragen konfrontiert.Weil es in der streng geheimen US-Behörde nur so vor Gefahren wimmelt, zieht ihr schon bald mit einer wandelbaren Waffe und einigenin den Kampf. Wenn ihr nicht gerade die übrig gebliebenen und in willenlose Geschöpfe verwandelten Mitarbeiter bekämpft, studiert ihr Akten, schaut euch überraschend gelungene FMV-Videos an und kommt dem düsteren Geheimnis der Bürokratiehölle immer näher. Und wer noch mehr Action von Remedy braucht: Am 17. Oktober erscheint