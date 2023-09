PlayStation: Neues State of Play Showcase heute Abend - Fokus auf Indie- & Third-Party-Titel

PlayStation State of Play Showcase kommt heute um 23 Uhr und das wird gezeigt

Es ist mal wieder so weit: Sony kündigt für den heutigen Abend ein brandneuesan. Und natürlich verraten die Japaner uns auch, worum es dieses Mal gehen soll.Wie lange die Übertragung andauert, steht hingegen noch in den Sternen.soll es aber losgehen – stellt also schon einmal die Energy Drinks oder die Kaffeemaschine bereit.Falls ihr schon auf taufrische Infos einiger First-Party-Spiele gehofft hattet, müssen wir euch direkt enttäuschen. Der Fokus des heutigen State of Play Showcases der PlayStation soll nämlich auf bereits angekündigtenliegen. So soll es auch keinen frischen Einblick auf das kommendegeben.„Die morgige Sendung wird sich auf Updates zu bereits angekündigten Spielen für PlayStation-Konsolen konzentrieren“, heißt es imdazu ganz konkret seitens Sony. Speziell ist sogar von „Indie und PS VR2 Highlights bis hin zu wichtigen kommenden Titeln unserer Drittanbieter-Partner“ die Rede, die noch„und darüber hinaus“ für die populäre Konsole erscheinen sollen.Wer trotzdem interessiert ist, der findet den Live-Stream zum heutigen PlayStation State of Play-Event, wie üblich, auf YouTube, Twitch oder sogar TikTok. Denhaben wir euch über diesem Absatz einmal direkt verlinkt. Das Wichtigste erfahrt ihr aber wie immer auch direkt bei uns.Wer seit längerer Zeit mit dem Gedanken spielt, sich eine von Sonys Next-Gen-Konsolen zuzulegen, bekommt mit einer starkenvon GameStop gerade eine besonders- und sich mit dem State of Play Showcase schon einmal auf kommendes Spielefutter einzustellen.Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe