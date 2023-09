PlayStation: Die State of Play vom September 2023 zusammengefasst

PlayStation State of Play: Diese Spiele für die PS5 wurden alle gezeigt

Da eine ausführliche Beschreibung sämtlicherwie auch bei der Nintendo Direct das vorliegende Format ein wenig sprengen würde, tragen wir für euch die wichtigsten Ankündigungen stichpunktartig zusammen. So erfahrt ihr kurz und bündig die Namen der Spiele, etwaige Releasetermin und was tatsächlich gezeigt wurde. Die Show könnt ihr euch derweil bei YouTube in voller Länge ansehen.