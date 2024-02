PlayStation: Gerüchte um neuen PlayStation-Handheld, der sogar PS4- und PS5-Spiele unterstützen soll

PlayStation Vita 2: Mehr Power, aber noch Jahre entfernt

Eigentlich dachte man, dass mit derSonys-Pläne bereits wieder vorbei sind. Möglicherweise ist das aber nicht der Fall: Laut einem aktuellen Gerücht lässt Sony auch an einem "richtigen" Nachfolger derarbeiten.Die PlayStation Portal ist bekanntlich zwingend auf dieangewiesen, da es sich im Kern um ein Streaming-Gerät handelt. Nativ könnt ihr demnach keine Gamesspielen. Geht es jedoch nach jüngsten Spekulationen, dann könnte Sony doch noch einmal einenwagen.Gemäß der Informationen des YouTube-Kanals Moore's Law is Dead soll es bei Sony einen Plan für einen, also einer Art PlayStation Vita 2, geben. Genauer gesagt soll sich das Gerät derzeit in der "High Level Design Phase" befinden, sprich ein Release ist aktuell nicht garantiert und würde ohnehin nochbenötigen.Woher die Informationen stammen, darüber gibt es von Moore's Law is Dead keine Informationen. Der YouTuber spekuliert allerdings fleißig über die möglichen: Er vermutet, dass der neue Handheld eine von AMD produzierte APU (Accelerated Processing Unit) nutzen wird, die über 18 CUs (Computing Units) verfügt.Das sorgt seiner Meinung nach dafür, dass der Vita-Nachfolger sowohl mitkompatibel sei. Für Letzteres müsste es jedoch entsprechende Updates der Entwickler geben, wie Moore's Law is Dead weiter ausführt. Weitere Details werden von ihm nicht genannt.Die Gerüchte rund um einen neuen PlayStation Handheld solltet ihr trotz allem mit einerbetrachten. Offiziell gibt es nämlich von Sony bisher keine Andeutungen, dass man sich noch einmal vollständig in den Handheld-Markt begibt. Ähnlich ist der Fall bezüglich eines