PlayStation: Sony entlässt 900 Mitarbeiter und schließt London-Studio

Auch Sonys Top-Studios betroffen

Die Entlassungswelle in der Videospiel- und Techbranche hat nun auch Sony Interactive Entertainment erreicht: Dersetztvor die Tür. Darüber hinaus wird ein Studio in Europa dauerhaft geschlossen.Laut Sony sei das ein, um "das Unternehmen für die Zukunft zu rüsten". Dafür gehe man einen Schritt zurück, damit man "weiterhin die besten Spielerfahrungen für die Community" entwickeln kann. Betroffen sind von dermehrere PlayStation Studios, wobei es insbesondere das PlayStation London Studio besonders hart trifft.Insgesamt entlässt Sony Interactive Entertainment laut eigener Mitteilungbeziehungsweise etwa 8 Prozent seiner weltweiten Angestellten. Welche Studios davon im Detail betroffen sind, geht überwiegend aus der von Präsident Jim Ryan veröffentlichten E-Mail nicht hervor – mit zwei Ausnahmen.Das PlayStation London Studio wird. Seit 2002 wurden in der britischen Hauptstadt zumeist experimentelle Spiele entwickelt, darunter etwaund verschiedene EyeToy-Games. Zuletzt lag der Fokus auf der Entwicklung von Titeln für die. Außerdem arbeitete das Team an einemfür die PlayStation 5, welches in einem modern angehauchten Fantasy-London spielen sollte.Ebenfalls betroffen, ebenso in England beheimatet und zuletzt auch für VR-Titel bekannt:. Die Macher vonwerden verkleinert und dementsprechend müssen Mitarbeiter gehen. Welche Auswirkungen das auf Sonys VR-Geschäft hat, bleibt abzuwarten.Darüber hinaus, so berichtet es Bloomberg-Journalist Jason Schreier , sind auchundvon den Entlassungen betroffen. Die Entscheidung kommt nur, bei dem das Unternehmen äußerte, weniger Konsolen verkauft zu haben, als man eigentlich angenommen hat.Dieschließt Jim Ryan derweil mit folgenden Worten ab: "Auch wenn dies schwierige Zeiten sind, ist dies kein Zeichen für einen Mangel an Stabilität in unserem Unternehmen, unserer Marke oder unserer Branche. Unser Ziel ist es, agil und anpassungsfähig zu bleiben und uns weiterhin darauf zu konzentrieren, jetzt und in Zukunft die bestmöglichen Spielerlebnisse zu bieten."Sony ist zudem, der in letzter Zeit unzählige Mitarbeiter entlassen hat. Erstraus. Auch beim Engine-Hersteller, während