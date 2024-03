PlayStation: Bei Free-to-play-Games zahlen "95 % der Leute keinen Cent"

Obundin der jüngeren Vergangenheit oderundin näherer Zukunft – für diekommen immer wieder aufsehenerregende Titel auf den Markt, die exklusiv auf dieser Konsole verfügbar sind.Dass dies nicht unbedingt die Zukunft ist und ab einem gewissen Punkt, sagte Shawn Layden, früherer Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) America, nun warnend in einem Interview. Der Videospielmarkt habe sich gewandelt und für bestimmte Genres hieße das, man müsse sich weiter öffnen.Besonders wenn die Kosten einen bestimmen Pegelstand erreichen, steige der Druck, dass dieses Spiel lukrativ werden müsse. „Wenn dein Spiel dieübersteigt, ist die Exklusivität deine Achillesferse“, sagte Layden im Interview mit GamesBeat. „Du erreichst so weniger Leute, besonders wenn du im Live Service- oder Free-to-play-Bereich unterwegs bist. Wenn du das Spiel auf einer anderen Plattform zugänglich machst, eröffnest du mehr Leuten die Möglichkeit zum Spielen.“ Als Beispiel nannte er das kürzlich erschienene, das neben der PlayStation 5 gleichzeitig auf dem PC released wurde und auf diesem Weg sofort mehr Leute erreichte.In puncto Free-to-play sei das Risiko besonders groß. „95 Prozent der Leute dort würden keinen Cent bezahlen.“ Man müsse sich auf den geringen Prozentsatz verlassen, die wirklich Geld investieren. Das erreiche man am besten, indem man eine breite Verfügbarkeit gewährleistet. „Wenn du ein Spiel für 250 Millionen Dollar entwickelst, dann möchtest du doch die Option haben, es fürpräsentieren zu können“, so Layden.Der Ex-CEO von SIE und PlayStation, der nun als Berater für Firmen wie Tencent Games oder Streamline Media arbeitet, appellierte zudem an Entwickler, den Mut für mehr Innovation zu haben, wenn man für bisherige Nicht-Konsolenspieler attraktiv werden will. Diese werde man nicht erreichen, „wenn wirproduzieren“.