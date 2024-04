Foto von 1995 zeigt Eminem, wie er in eine seltene blaue PlayStation 1 beißt

Zwei Legenden unter sich: Im-Subreddit tauchte dieser Tage eine mittlerweileeines legendären US-Rappers auf, die eben jenen mit einer heutzutage ziemlich seltenen-Konsole zeigt.Die Rede ist von keinem Geringeren als The Real Slim Shady – der euch womöglich besser unter dem Namenbekannt ist. Das mysteriöse Modell derhabt ihr aber vielleicht noch nie zu Gesicht bekommen.Das Foto, um welches es in dem Reddit-Post geht, wurde bereits im Jahreaufgenommen und zeigt den noch jungen, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, wie er ungeniert in eine kobaltblaue Variante der PlayStation 1 beißt. Wie es zu der kuriosen Aufnahme kam, finden wir aber leider nicht heraus.ist dabei der Umstand, dass das Bild entstanden sein muss, bevor Eminem wenige Jahre später dermit der The Slim Shady LP gelang. Auch seine erste eigene Soloplatte feierte erst ein Jahr nach dem angegebenen Aufnahmezeitpunkt ihren Release. Auf Reddit rätseln Fans inzwischen darüber, wie viele blaue PS1-Konsolen es wohl überhaupt gegeben haben könnte – und, wie diese Eminem wohl geschmeckt haben.Bei dem eher ungewöhnlich gefärbten Modell handelt es sich um eine der damalsundvorbehaltenen. Sie verfügte über einige besondere Funktionen, beispielsweise die Möglichkeit,oder und inoffizielle Kopien abzuspielen und alternative Formate des Bildes wiederzugeben.Tatsächlich handelt es sich bei der blauen PS1, die Rapper Eminem sich auf dem fast schon nostalgisch stimmenden Foto so schmecken lässt,der beliebten japanischen Daddelkiste. Auch von einemModell, ebenso wie einerVariante, ist in den Reddit-Kommentaren die Rede. Fans älterer Spielekonsolen dürften diese Woche schon einmal aufgehorcht haben: Gewitzten Hackern gelang es, auf derLetztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe