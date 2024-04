LittleBigPlanet 3: PlayStation-Spieler trauern um den Verlust ihrer Online-Inhalte





Sony confirms that LittleBigPlanet 3 servers are offline indefinitely after they were taken down temporarily in January 2024 due to ongoing technical issues. Access to players' creations are no longer available https://t.co/6rA5VnJg0Hhttps://t.co/NAUmdDR1oE pic.twitter.com/P6z2lqgtLK



— Wario64 (@Wario64) April 19, 2024

Einem bis heute populäremging es seitens Sony nun gewaltig an den Kragen: Seinewurden dauerfristig, wodurch Spieler ihren Zugang zu schier zahllosen, selbstkreierten Inhalten verlieren.Mit deroffenbart sich für viele Spieler ohnehin immer wieder das Problem, dass die Instandhaltung der Server ihre Betreiber natürlich auch Geld kostet und regelmäßige Aufmerksamkeit erfordert. Dies führt häufig dazu, dass sie abgeschaltet werden, wenn nicht mehr genügend Interesse an einem Titel besteht – so nun auch beiFans des beliebten PlayStation-Exclusives LittleBigPlanet 3 müssen dieser Tage stark sein, denn die Online-Konnektivität des Plattformers wurde für eine unbestimmte Zeit vom Netz genommen. Dem bekannten Branchenbeobachterzufolge waren die Server des Spiels allerdings schon einmal imaufgrund technischer Probleme für längere Zeit ausgefallen, ehe sie nun wohlseitens Sony verabschiedet wurden.Fälle wie diesen gibt es – trotz der etwas, Spieler nicht einmal vorzuwarnen – immer mal wieder. Besonders schade ist im Fall von LittleBigPlanet 3 allerdings, dass die kreativen Köpfe unter den Spielern nun nicht mehr länger an ihregelangen, an denen sie Stunden über Stunden gewerkelt haben dürften.Dabei handelt es sich größtenteils um, die über den Editor von Spielern zunächst erstellt und anschließend über die Online-Server mit dem Rest der Community geteilt wurden. So war für eine nahezu endlose Anzahl an Spielelementen gesorgt. Sony scheint dies wenig zu interessieren, denn abgesehen von einer fehlenden Vorwarnung gab es bislang auch keine Bemühungen, die von den Spielern ausgedachten Inhalte in irgendeiner Form. Lokal gespeicherter Content soll nach wie vor verfügbar sein.Auch in derunter dem Beitrag von Wario64 machen sich verärgerte PlayStation-Fans Luft, sarkastische Antworten wie „Spielerhaltung ist wirklich toll“ – versehen mit einem lachenden Emoji – ebenso wie „Man muss PlayStation und ihre ununterbrochen verbraucherfreundlichen Taktiken einfach lieben“ gehören dabei noch zu den harmloseren. Andere fürchten sich nun davor, dass auch ihreein ähnlich unvorhergesehenes, traurig stimmendeserleiden.Letztes aktuelles Video: PlayStationSchuhe