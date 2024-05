PlayStation: Hermen Hulst und Hideaki Nishino treten ab Juni in Jim Ryans Fußstapfen

Eine ganze Weile ist es bereits her, dass der bisherige Amtsinhaber seinen Rückzug verkündete:hängt den Posten alsan den Nagel.hat nun seinegefunden und offiziell ernannt.Bei einem von ihnen handelt es sich um den bisherigen, womit bereits eine naheliegende interne Lösung gefunden wurde. Und auch der zweite künftige Kopf des dynamischen Duos ist ein echtes, das bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen agiert.Bereits im September des vergangenen Jahres, dass er schon in diesem Jahr seinen Rückzug von seinem prestigeträchtigen Posten planen würde. Seitdem hatte Sony zumindest offiziell keinen Nachfolger in der Pipeline. Dies hat sich mit der jüngsten Ankündigung ( via GamesIndustry.biz) geändert: Vorstand und Aufsichtsrat einigten sich zuletzt darauf, ab demdas Gespann bestehend ausundan die Führungsspitze zu setzen.Während Nishino fortan an dieund damit das Hardware- und Konsolengeschäft bei Sony leiten soll, sieht man Hulst in der Rolle des, womit er sich auch weiterhin auf First Party-Software aus den Reihen des japanischen Technikriesen konzentriert. Beide unterstehen, der vom Unternehmenssitz in Tokio aus als Chairman von Sony Interactive Entertainment und als Präsident, COO und CFO der Firmengruppe agiert.Hideaki Nishino ist bereits seit dem JahrTeil Sonys, seit 2016 war er als Senior Vice President für Global Product Strategy und Management tätig. Hulst hingegen gründete das seit 2005 zu Sony gehörende Entwicklerstudio, dem unter anderem die-Reihe entspringt, mit. Zuletzt koordinierte er die hund ihre Mitarbeiter, zu denen mitunter Insomniac Games und Naughty Dog zählen. Aber auchder PlayStation-IPs fallen unter seinen Tätigkeitsbereich.Die beiden neuen CEOs bedanken sich im Rahmen eigener Statements für die Ehre, künftig ein noch dekorierteres Amt als bisher ausüben zu dürfen. Sony erhofft sich derweil von dereine, die in Abhängigkeit zueinanderstehen. Damit dürften Hulst und Nishino auch allerhand zutun haben, denn dieund Fans warten schon jetzt sehnlichst auf