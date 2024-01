Pikmin: Wie mich das Strategiespiel auf die Rückkehr in den Arbeitsalltag vorbereitet hat

Pikmin: Massenhaft munteres Mikromanagement

Planung, Priorisierung, Produktion

Damit kolossale Projekte mich nicht einschüchtern oder flach stampfen, ist Planung angesagt. So bin ich auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Fehler führen zu Frust – aber nur, wenn man das auch zulässt

Ohne Teamarbeit kommt ihr bei Pikmin nicht weit. Auch im Job kann ich mich auf meine Kollegen verlassen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ich hatte vergangenes Jahr das große Glück, ausnahmsweisezu müssen: Die drei Werktage konnte ich dank noch offener Überstunden freinehmen und so das Fresskoma der Festtage mit Videospielen verbringen.Das Ende von 2023 habe ich dabei vor allem genutzt, meinenzu verkleinern und ein paar kürzere Titel einzuschieben:zum Beispiel,sowie– und. Das 2023 auf die Nintendo Switch marschierte GameCube-Spiel hat mir den extremen Wechsel von der Couch zurück an den Schreibtisch überraschend leicht gemacht, und das hat gleich mehrere Gründe.Denn man mag es kaum für möglich halten, aber die Pikmin-Reihe hat. Zugegeben: Ich schicke keine 100 roten, gelben oder blauen Pflanzenwesen in Miniaturgröße durch das Büro, die dann für mich auf der Tastatur herumhüpfen und Artikel schreiben oder die Knöpfe auf dem Controller drücken, um Spiele zu testen. Aber die Lehren, die sich ausziehen lassen, finden auch in meinem Job als Videospieljournalist rege Anwendung.Wer bereits in eines der Pikmin-Spiele reingeschnuppert hat, der weiß,das Dirigieren von 100 tapferen Trägern erfordert. Seit dem zweiten Spiel gesellen sich zu den drei Grundfarben noch weitere Pikmin mit neuen Fähigkeiten, die allesamt bei verschiedenen Aufgaben glänzen und. Die einen durchstreifen das Wasser, um für die schwimmunfähigen eine Brücke zu errichten, während wieder andere bei den Kämpfen oder beim Ausgraben von Schätzen besonders in Blüte stehen.Ähnlich viel Mikromanagement braucht es auch in meinem Alltag, weshalb meine Zeit mit Pikmin 2 micham 2. Januar vorbereitet hat. Auf spielerische Weise war ich schon wieder bereit für Nachrichten von Kollegen, Mails von Publishern und Entwicklern, dem Spagat zwischen Newsschreiben und nach neuen Schlagzeilen Ausschau halten oder dem Einfädeln von Social Media-Beiträgen auf Twitter und Facebook. Anstatt mich im Dschungel der Aufgaben zu verlieren, hatte mich das Abenteuer mit den Pikmin für dieSchon bevor man einen Grundstock an Pikmin in verschiedenen Farben aufgebaut hat,: Um möglichst schnell alle Aufgaben zu bewältigen, gilt es schließlich die roten, gelben und blauen Zwiebeln zu finden, um besiegte Gegner und gesammelte Blütenscheiben in neue Lastenträger zu verwandeln.Also schaue ich mir die zur Verfügung stehenden Erkundungsbereiche an und schmiede einen Plan, damit Hindernisse wie Elektrozäune, Wasserareale und Flammenfontänen möglichst schnell aus dem Weg geschafft werden können.Wenn plötzlich Gegner aus dem Erdboden hervorgekrochen kommen, muss der Transport eines Muffins auch mal unterbrochen werden, sonst schallen aus den Lautsprechern meiner Nintendo Switch schneller Schmerzensschreie als ich „Pikmin“ sagen kann.Eine ähnliche Art von Planung und Flexibilität braucht es auch in meinem Arbeitsalltag: Ein Blick auf die Release-Liste der nächsten Wochen hilft mir dabei, die entsprechenden, damit wir wirklich mit Review-Codes versorgt werden können. Events wollen mit dem Terminkalender abgestimmt werden und bei der News-Auswahl ist jeden Tag aufs Neue wichtig, zwischen den wirklich relevanten Themen und den eher kuriosen Tagesmeldungen abzuwägen.Nicht, dass ich diese Vorgänge nicht schon vor den Festtagen verinnerlicht hätte. Aber wer zwischen Lebkuchen und Kartoffelknödeln, zwischen Bescherung und Hoppenstedts, zwischen Weihnachten und Silvester fernab des Schreibtisches vor allem die Couch besetzt, bei dem geraten– zumindest, bis Pikmin sie dann wieder mit süßen Geräuschen und unbarmherzigen Fressfeinden in mich hineinprügelt.Trotz der knuffigen Optik ist gerade Pikmin 2 an der ein oder anderen Stelle nämlich knüppelhart und. Wer den GameCube-Titel kennt, wird sich mit Gänsehaut an das alles platt walzende Wassergespenst oder die schier endlosen Höhlen im Land der Verheißung erinnern. Schnell sterben hier Pikmin im dreistelligen Bereich, wenn man nicht aufpasst, und dasStatt sich davon aus der Ruhe bringen zu lassen, heißt es dann: Neue Pikmin farmen, von vorne beginnen und überlegen, wie man die nächste Expedition mit weniger Verlusten bestreitet.kann ich zwar auch mitsteigern; da fehlt dann aber das restliche Gesamtpaket, das Pikmin bietet und direkt auf meinen Job zugeschnitten scheint. So haben mir die tapferen Träger während der entspannten Auszeit noch einmal hervorragend beigebracht, das ich mich über meine Fehler nicht zu lange ärgern,sollte.Da die erste Arbeitswoche nun hinter mir liegt und ich bereitshabe, kann ich das mittlerweile abgeschlossene Pikmin 2 zu den Akten legen und mich auf diekonzentrieren., die dieses Jahr das Licht der Welt erblicken sollen.