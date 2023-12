Animal Crossing: Erster Blick auf die verspielten Box-Designs der LEGO-Sets

Animal Crossing: Das sind die Bestechende Box-Designs der LEGO-Kollaboration





Here's a look at the packaging and box art for the LEGO Animal Crossing sets coming in March 2024!



So cute and charming - the designers did a fantastic job with the designs!https://t.co/VMo5BH5S9T pic.twitter.com/Uv3QXK3wqk



— Jay Ong 🇺🇦 | Jay's Brick Blog (@jayong28) December 18, 2023

77046 Jimmys Geburtstagsparty – 14,99 Euro

– 14,99 Euro 77047 Mimmis Outdoor-Spaß – 19.99 Euro

– 19.99 Euro 77048 Käptens Insel-Bootstour – 29.99 Euro

– 29.99 Euro 77049 Besuch von Melinda – 39.99 Euro

– 39.99 Euro 77050 Nooks Laden und Sophies Haus – 74,99 Euro

Schon früher in diesem Jahr, genau genommen im vergangenen Oktober, kündigte Nintendo an, fürund in Zusammenarbeit mit dem dänischen Bauklotzherstellereine Kollaboration auf den Weg bringen zu wollen.Die süßen Sets sollen zwar erst imdes kommenden Jahres erscheinen, schon jetzt teilte man aber reichlich Bildmaterial der Figuren. Nun wird uns jedoch ein frischer Blick auf dieder einzelnen Boxen gewährt.Nicht nur für Sammler, die Figuren und Steine niemals von ihrem Karton trennen würden, sondern auch für alle anderen LEGO-Liebhaber ein allerliebster: Die Verpackungs-Designs des Animal Crossing-Sets. Auf jene dürfen wir dank des UK-Retailers Smyth Toys ( via Jay's Brick Blog), der die einzelnen Bauklotz-Boxen seit Kurzem auf seiner Shop-Seite aufführt, einen ersten Blick werfen:Ganz allgemeinin Form der Kunststoff-Klemmbausteine. Der letzte Animal Crossing-Ableger,, gilt seit seinem Erscheinen im Jahr 2020 als einer der beliebtesten Switch-Titel überhaupt, während auch seine Vorgänger, beispielsweisefür den DS, regelmäßig die Bestseller-Ränge belegten.Gleichfrische LEGO-Sets soll die Kollaboration erst einmal hervorbringen. Dabei startet das günstigste von ihnen mit einemvon 14,99 Euro, wohingegen das teuerste mit 74,99 Euro zu Buche schlägt. Jedes Set bezieht sich auf die verschiedenen Bewohner, die euch am oberen rechten Rand der Box grüßen. Die konkreten Preise und Set-Nummern findet ihr hier:Die entspannteder Animal Crossing-Reihe wird hervorragend von den LEGO-Sets eingefangen, was sich natürlich auch im Design ihrer Boxen widerspiegelt. Warumfür Franchise-Fans darstellt, verraten wir an anderer Stelle. Und ganze, stellen wir euch ebenfalls vor.