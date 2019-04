Paradox Interactive: Neues Strategiespiel entsteht in Zusammenarbeit mit Romero Games - 4Players.de

Paradox Interactive und Romero Games werden gemeinsam an einem neuen Strategiespiel auf Basis einer neuen Marke arbeiten. Bei Romero Games arbeiten Brenda Romero und John Romero, die in der Vergangenheit u. a. an Doom, Quake, Jagged Alliance 2, Wizardry 8, Daikatana etc. beteiligt waren."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den Branchenlegenden Brenda und John Romero, deren Spiele wir selbst gespielt und lange Zeit bewundert haben", sagte Ebba Ljungerud, CEO von Paradox Interactive. "Bei Paradox Interactive haben wir uns einen Ruf für erstklassige Strategiespiele aufgebaut und werden dieses Fachwissen nutzen, um mit dem Team von Romero Games etwas ganz Besonderes aufzubauen.""Dies ist ein Projekt, an dem wir schon seit langem arbeiten wollen, deshalb ist es besonders spannend, dass wir mit Paradox Interactive zusammenarbeiten werden, um diesen Traum vollständig zu verwirklichen", sagt Brenda Romero, Mitbegründerin von Romero Games.