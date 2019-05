Paradox Interactive: Ticketverkauf für die PDXCON 2019 in Berlin gestartet - 4Players.de

Eager to get a chance to play Bloodlines 2 before anyone else? The team at @HardsuitLabs has a message for you! See you at #PDXCon2019 in Berlin? https://t.co/IVByoiGVMo pic.twitter.com/zwRnrGmTcd — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) 6. Mai 2019

Paradox Interactive hat den Ticketverkauf für die PDXCON 2019 in Berlin gestartet. Die Hausmesse wird vom 18. bis zum 20. Oktober 2019 stattfinden. Es ist dritte PDXCON überhaupt und die erste Messe von Paradox außerhalb von Schweden.Interessierte Teilnehmer können zwischen Tageskarte, Zweitages- oder Dreitagesticket wählen, wobei die dreitägigen Emperor-Tickets (495 Euro) bereits ausverkauft sind. Alle Besucher, die sich ihre Tickets bereits im ersten Monat nach dem Verkaufsstart sichern, erhalten einen "Early-Bird-Rabatt" auf den jeweiligen Eintrittspreis. Die PDXCON-Website findet ihr hier "Sämtliche PDXCON-Teilnehmer, angefangen mit den Tageskarten-Besitzern, erhalten Eintritt zur Convention am Samstag, den 19. Oktober, was den Zugang zu allen Seminaren, Aktivitäten, Game-Areas und mehr umfasst. Das Zweitagesticket ermöglicht den Eintritt auch am Sonntag, den 20. Oktober. An diesem Tag ist eine Reihe spezieller Megagames, Meet-and-Greets mit den Entwicklern und eine LAN-Gaming-Session geplant. Diejenigen, die sich für ein Dreitagesticket entscheiden, erhalten zusätzlich am Freitag, den 18. Oktober Zugang, was einen exklusiven First-Look auf Paradox' neueste Titel und größte Geheimnisse hinter den Kulissen beinhaltet."Auf der Messe wird man u. a. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 anspielen können.