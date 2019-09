Paradox Interactive: PDXCON 2019: Vampire: Bloodlines 2 doch nicht spielbar; Ticket-Rückgabe möglich - 4Players.de

Eigentlich wollte Paradox Interactive auf der Hausmesse, der PDXCON 2019 (18. bis zum 20. Oktober 2019) in Berlin, die erste spielbare Demo von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 präsentieren. Daraus wird allerdings nichts. Das Rollenspiel von Hardsuit Labs wird auf der Messe nicht spielbar sein. Stattdessen wird ein "First-Look" auf den Auftakt von Bloodlines 2 versprochen. In der Stellungsnahme heißt es, dass sich die Entwickler voll und ganz auf die Vollversion konzentrieren wollen und sie nicht mehr genug Zeit für die Produktion einer Hands-On-Demo hätten.Die PDXCON-Tickets werden vollständig zurückerstattet, sollten etwaige Käufer sie zurückgeben wollen. Alle sonstigen Teilnehmer der PDXCON 2019 werden als Entschädigung eine Version des Spiels gratis erhalten. Auf der Messe soll nach wie vor ein neuer Titel von dem Paradox Development Studio angekündigt werden.Das Statement von Paradox Interactive im Original-Wortlaut: "Die PDXCON 2019 steht kurz bevor und wir geben ihr gerade den letzten Feinschliff, um sie zum größten und aufregendsten Event in der Geschichte von Paradox zu machen. Während wir es kaum mehr erwarten können, Dich in Berlin zu sehen, haben wir noch ein wichtiges Update hinsichtlich Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 und seiner Verfügbarkeit auf dem Event zu vermelden. Bedauerlicherweise können wir die Hands-On-Demo zum Spiel leider nicht - wie ursprünglich angedacht - auf der PDXCON anbieten. Wir wissen, dass wir damit einige Fans enttäuschen werden. Wir haben jedoch bereits Pläne, ihnen entgegenzukommen - und dabei handelt es sich wohl um die beste Belohnung für Bloodlines-Fans.Die Entscheidung, die Hands-On-Demo zu Bloodlines 2 zu streichen, war für uns wirklich keine einfache. Wir sind uns dessen bewusst, dass viele Fans auf der PDXCON unheimlich gerne das Spiel ausprobiert hätten, doch das Team muss sich derzeit auf ihre Anstrengungen konzentrieren, die bestmögliche Spielerfahrung zum Release sicherzustellen. Für eine Standalone-Demo auf der PDXCON hat die Zeit leider nicht mehr ausgereicht. Wir wissen, dass unsere treuesten Fans begierig auf ein erstes Anspielen in Berlin gewartet haben, doch braucht sich niemand zu sorgen: Wir werden ihnen entgegenkommen!Zunächst einmal: Wir werden eine Version von Bloodlines 2 First Blood Edition verteilen. Jawohl, richtig gelesen: Jeder Teilnehmer der PDXCON 2019, über alle Ticketstufen hinweg, wird einen Steamkey für Bloodlines 2 in seinem Goodie-Bag auf der Show finden. Außerdem wird es reichlich Bloodlines 2-Content auf der PDXCON zu sehen geben. Darunter eine nie zuvor gesehene Demo, die der Öffentlichkeit gezeigt wird. Die Teilnehmer erhalten damit als erstes die Chance, die Eröffnung des Spiels und die ersten Momente als Thinblood mitzuerleben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen großen Teil des Entwickler- und Publishing-Teams zu treffen, um einen Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung zu erhaschen, all das während einer Reihe spannender Gespräche und Präsentationen sowie Meet & Greets. Die Teilnehmer können Brian Mitsoda, Cara Ellison und weitere Hardsuit Labs-Teammitglieder treffen, um sich über Animation, World-Building, Narrative und vieles mehr auszutauschen. Eine genaue Übersicht wird nächste Woche verfügbar sein.Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es eine Fülle weiterer Spiele auf der PDXCON zu sehen geben wird, inklusive vieler Überraschungen!Zu guter Letzt: Sollten Ticketbesitzer diese Änderung - was wir verstehen können - nicht akzeptieren, bieten wir eine Stornierung mit kompletter Rückerstattung des Tickets an. Das Ticket kann in den nächsten zwei Wochen bis zum 3. Oktober zurückgegeben werden.Wir hoffen, Dich in Berlin zu sehen. Wir bedanken uns bei den besten Fans, die man sich nur wünschen kann!"