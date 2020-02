Paradox Interactive: Mehr als vier Millionen Nutzer und höhere Spiele-Investitionen; 2020 wird "sehr wichtig"

Das vergangene Jahr 2019 wird von Paradox Interactive als wichtige "Vorbereitung auf die Zukunft" bezeichnet und auch im letzten Quartal (Oktober bis Dezember 2019) hat das Unternehmen die Investitionen in die Spiele-Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent gesteigert (auf ca. 11,4 Mio. Euro)."Die Investitionen in Organisation/Verwaltung, Marketing und Spiele-Entwicklung sind langfristig und eine Grundlage für das Wachstum, das wir in den kommenden Jahren erreichen wollen. Investitionen bedeuten aber auch kurzfristig höhere Kosten und niedrigere Margen, da die Einnahmen in späteren Zeiträumen kommen werden. Im Jahr 2019 haben wir sowohl die Qualität als auch die Quantität unseres Marketings im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesteigert. Dabei handelt es sich größtenteils um Marketing für die kommenden Spiele Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Crusader Kings 3, Empire of Sin und Surviving the Aftermath, mit dem Ziel, neue Spielergruppen zu erreichen sowie mehr Anmeldungen und Vorbestellungen zu generieren", sagte die Geschäftsführerin Ebba Ljungerud.Ende 2019 verzeichnete das Unternehmen mehr als vier Millionen monatlich aktive Spieler in Paradox-Titeln - eine Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert ist außerdem ein neuer Rekord für Paradox Interactive. Die Anzahl der Paradox-Accounts stieg auf zwölf Millionen (+ 30 Prozent).Ebba Ljungerud (CEO): "Ein zentraler Teil unseres geschäftlichen Handelns besteht darin, unsere Spiele über die Vertriebskanäle und die Geschäftsmodelle anzubieten, die unsere Spieler schätzen. Unser wichtigster Vertriebskanal seit mehr als einem Jahrzehnt ist Steam und wir haben unsere Zusammenarbeit während des Quartals durch das jährliche Publisher-Wochenende fortgesetzt, das immer sehr viel Umsatz generiert. Gleichzeitig wissen wir, dass sich das Verhalten der Spieler im Laufe der Zeit verändert und deshalb ist es wichtig für uns, kontinuierlich neue Vertriebskanäle zu testen. Seit der Einführung im Juni 2019 haben wir an Microsofts Abonnementdienst Xbox Game Pass für PC teilgenommen und im vierten Quartal haben wir unsere Beteiligung um einige unserer beliebtesten Spiele wie Stellaris, Hearts of Iron 4 und Europa Universalis 4 erweitert. Im Laufe des Quartals hatten wir auch das Spiel Surviving the Aftermath in einer Early-Access-Version zusammen mit Epic Games veröffentlicht. Nach dem Ende des Quartals haben wir zudem ein Testangebot gestartet, bei dem unsere Spieler von Europa Universalis 4 über ein monatliches Abonnement vollen Zugang zu allen Erweiterungen des Spiels erhalten. Das ist eine weitere Möglichkeit für uns, Möglichkeiten zu testen, um mehr Spieler zu erreichen und ihr Engagement zu steigern."Von Oktober bis Dezember 2019 hat Paradox Interactive die Early-Access-Version von Surviving the Aftermath und drei Erweiterungen ( Heavy Metal für BattleTech, Revelations für Age of Wonders: Planetfall und Psych Ward: Wardens Edition für Prison Architect) veröffentlicht. Auch die in Berlin veranstaltete PDXCON mit über 2.000 Teilnehmern aus über 40 Ländern (und 200.000 Livestream-Zuschauern) wird als Erfolg gewertet.2020 wird ein sehr wichtiges Jahr für Paradox Interactive werden, da Crusader Kings 3 Surviving the Aftermath (Early-Access-Ende) und diverse Erweiterungen erscheinen werden. Außerdem dürfte Colossal Order ( Cities: Skylines ) auch langsam das nächste Projekt vorstellen, denn die letzte Erweiterung ( Campus ) erschien Mitte 2019.Die Einnahmen für das vierte Quartal 2019 stiegen um 13 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2018 (ca. 36 Mio. Euro). Die Einnahmen für das gesamte Jahr 2019 (ca. 122 Mio. Euro) legten um 14 Prozent im Vergleich zu 2018. Der Gewinn vor Steuern für das Quartal war um sieben Prozent höher als im Vorjahresquartal, während der Gewinn vor Steuern für das Gesamtjahr 2019 um drei Prozent höher als 2018 war. Allerdings würden auch die Kosten steigen, da mehr und größere Spiele entwickelt werden und deren Veröffentlichung vorbereitet muss.