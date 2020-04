Paradox Interactive: Fundraising-Aktion für den Kampf gegen Covid-19 bei Steam

Want to play games and help the relief efforts against the COVID-19 virus?



Until 7p.m. CEST of April 3rd the proceeds from a number of Paradox games on Steam will go to the COVID-19 Solidarity Response Fund for the WHO!



Get our games and contribute here: https://t.co/eISwu27Cg0 pic.twitter.com/4ieERnVGzq



— Paradox Interactive (@PdxInteractive) March 31, 2020

Auch Paradox Interactive hat eine Fundraising-Aktion gestartet, um den Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. Der Publisher will die vollständigen Einnahmen einiger Spiele auf Steam an den "Covid-19 Solidarity Response Fund" der WHO (Weltgesundheitsorganisation) spenden.Bis zum 3. April um 19:00 Uhr werden folgende Titel im Rahmen der Aktion mit Rabatt angeboten: Age of Wonders: Planetfall, Cities: Skylines, Hearts of Iron 4, BattleTech, Surviving Mars, Pillars of Eternity, Tyranny, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut, Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition und Knights of Pen and Paper 2. Die entsprechende Fundraiser-Seite findet ihr hier Auch Rockstar Games will sich an der Spendenaktion beteiligen . Fünf Prozent der Einnahmen aus GTA Online und Red Dead Online (von April bis Ende Mai) sollen gespendet werden.