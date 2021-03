Paradox Interactive: Insider-Show heute Abend, Surviving the Aftermath länger im Early Access und Stellaris-Aktionen

Surviving Mars

Paradox Interactive will heute Abend ab 20 Uhr in der digitalen Show "Paradox Insider" einige Neuigkeiten rund um Crusader Kings 3 Empire of Sin etc. ankündigen. Die Show wird bei Twitch auf dem Kanal von Paradox Interactive übertragen. Sie ist ein Teil der "Game Dev Direct Showcase". Die letzte Insider-Show fand im Juni 2020 statt ( wir berichteten ). Surviving the Aftermath wird übrigens kein Thema bei der Veranstaltung sein. Die Entwickler (Iceflake Studios) erklärten , dass sie noch viele Updates in Planung hätten und sie demnächst eine neue Early-Access-Roadmap veröffentlichen wollen. Daher wird das Spiel noch länger im Early Access bleiben. Bestimmte Elemente und Spielmechaniken sollen noch stärker auf Basis des Feedbacks der Spieler angepasst werden, heißt es. Stattdessen soll es bei der heutigen Show um Surviving Mars gehen, das 2018 erschienen ist und noch bis Donnerstag im Epic Games Store verschenkt wird ( wir berichteten ).erhielt mit Space Race und Green Planet lediglich zwei Erweiterungen - ziemlich wenig für Paradox-Verhältnisse.Ansonsten kann die Stellaris: Console Edition im Rahmen der Xbox Free Play Days (bis zum 14. März) kostenlos ausprobiert werden. Die Stellaris: Console Edition und die Deluxe Edition werden im Rahmen der Deals-with-Gold-Aktion im Anschluss an die Free Play Days für eine begrenzte Zeit um 67 Prozent reduziert sein.Bei Humble Bundle wird das Stellaris-Discovery-Bundle für PC angeboten, in dem das Basisspiel für 1 Euro erhältlich ist ( zur Website ). Zahlt man mehr als 7,80 Euro, bekommt man noch Zugang zu den Erweiterungen Utopia Expansion, Plantoids Species Pack und Leviathans Story Pack. Für 12,26 Euro bekommt noch die vier DLCs Apocalypse Expansion, MegaCorp Expansion, Ancient Relics Story Pack und Synthetic Dawn Story Pack dazu.