Headup Games: Übernahme durch die schwedische Thunderful Group

Der 2009 gegründete Dürener Spiele-Entwickler und -Publisher Headup ist von der schwedischen Thunderful Group übernommen worden, wie Gamesmarkt berichtet . Für die Akquise soll das börsennotierte Unternehmen fünf Millionen Euro in bar vorausbezahlt haben, wobei die Kaufsumme je nach Performance von Headup bis 2023 auf bis zu elf Millionen Euro in Bargeld und Aktien ansteigen könne. Headup soll ein unabhängiger Entwickler bleiben und zukünftig als Teil von Thunderful Games ausgewiesen werden.Durch die Eingliederung soll Headup-CEO Dieter Schoeller die Rolle des Head of Publishing innerhalb der Thunderful Group, zu der seit 2018 auch Rising Star Games zählt (wir berichteten ), übernehmen und fortan für die Publishing-Aktivitäten in Schweden und Deutschland verantwortlich zeichnen. Derzeit arbeite Headup an einem noch unangekündigten Spiel, das auf einer "weltbekannten IP" basiere. Und auch das Publishing-Geschäft soll nicht still stehen."Nach mehr als einem Jahrzehnt in Eigenregie ist es Zeit für das nächste große Abenteuer - und ich bin wirklich glücklich, ein Teil der Thunderful Group zu werden", so Dieter Schoeller, CEO und Gründer von Headup. "Ein wichtiger Teil der Familie zu werden, wird unserem erfahrenen Team neue Möglichkeiten eröffnen und unser volles Potenzial freisetzen."