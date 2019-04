Microsoft: "Xbox E3 2019 Briefing" findet am 9. Juni statt; weitere E3-Aktivitäten benannt - 4Players.de

Auch Microsoft hat sich zu den Plänen für die E3 2019 geäußert. Den Auftakt macht das "Xbox E3 2019 Briefing" am Sonntag, den 9. Juni ab 22.00 Uhr. Versprochen werden exklusive Details zu bereits angekündigten Titeln sowie die ersten Infos zu den Spielen, die auf der E3 neu vorgestellt werden, Das Xbox E3 2019 Briefing wird in sechs Sprachen ausgestrahlt: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch - sowie mit Untertiteln in Englisch. Der Livestream zum Xbox E3 2019 Briefing wird auch auf ausgewählten anderen Streaming-Plattformen verfügbar sein - neben Mixer.Inside Xbox: Live @ E3 wird in der Nacht von Montag, den 10. Juni, auf Dienstag, den 11. Juni, ab 0.00 Uhr ausgestrahlt. Für die Live-Sendung sind weitere Neuheiten, Hintergrundinformationen, Spiele-Demos und Interviews geplant."Zentraler Anlaufpunkt für alle Aktivitäten rund um Xbox auf der E3 ist das Microsoft Theater und der Xbox Plaza im Entertainment-Komplex L.A. Live. Das Microsoft Theater öffnet - ebenso wie die E3 - von Dienstag bis Donnerstag und beherbergt unter anderem die Xbox Experience. Mit über 100 Gaming-Stationen auf der Hauptbühne und dem großen Xbox Merchandise-Shop wird die Xbox Experience größer als je zuvor! (...) Falls Du während der E3-Woche vor Ort in Los Angeles bist, verpasse auf keinen Fall das Xbox FanFest 2019 als besonderes Highlight! Weitere Details dazu erfährst Du in der neuen Ausgabe von Inside Xbox am Dienstag, den 16. April, ab 23.00 Uhr live via Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter. Weitere Informationen dazu findest Du unter Xbox E3 Online Experience."