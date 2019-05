Microsoft: Partnerschaft mit Sony in den Bereichen Game-Streaming, Cloud-Gaming und Künstliche Intelligenz - 4Players.de

Sony und Microsoft haben heute Abend eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben . Beide Unternehmen wollen "Innovationen entwickeln", um ihre Direct-to-Consumer Entertainment-Plattformen (Game-Streaming bzw. Cloud-Gaming) und KI-Lösungen (Künstliche Intelligenz) gemeinsam zu verbessern. Diese Partnerschaft ist sehr wahrscheinlich eine Antwort auf Google Stadia und andere aufstrebende Game-Streaming-Dienste.Im Rahmen der von den Unternehmen unterzeichneten Absichtserklärung werden Sony und Microsoft die gemeinsame Entwicklung zukünftiger Cloud-Lösungen in Microsoft Azure erörtern - für ihre jeweiligen Spiele- und Content-Streaming-Dienste. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen den Einsatz aktueller Rechenzentrum-basierter Lösungen auf Basis von Microsoft Azure für die Spiele- und Content-Streaming-Services von Sony erproben. Durch die Zusammenarbeit wollen die Unternehmen ihren weltweiten Kunden ein besseres Unterhaltungserlebnis bieten. Zu den Bemühungen gehört auch aber der Aufbau besserer Entwicklungsplattformen für die Ersteller von Inhalten.Als Teil der Absichtserklärung werden Sony und Microsoft auch eine Zusammenarbeit in den Bereichen Halbleiter und KI ausloten. Bei Halbleitern gehört dazu auch die mögliche gemeinsame Entwicklung neuer intelligenter Bildsensorlösungen. Im Hinblick auf die KI werden die Beteiligten die Integration der KI-Plattform und der Tools von Microsoft in die Produkte von Sony ausloten, um eine "intuitive und benutzerfreundliche KI-Erfahrung" zu ermöglichen.Kenichiro Yoshida, Präsident und CEO von Sony, sagte: "PlayStation selbst entstand durch die Verbindung von Kreativität und Technologie. Unsere Mission ist es, diese Plattform nahtlos zu einer Plattform zu weiterentwickeln, die weiterhin die besten und fesselndsten Unterhaltungserlebnisse bietet, zusammen mit einer Cloud-Umgebung, die das bestmögliche Erlebnis garantiert, jederzeit und überall. Microsoft ist für uns seit vielen Jahren ein wichtiger Geschäftspartner, aber natürlich stehen auch beide Unternehmen in einigen Bereichen im Wettbewerb. Ich glaube, dass unsere gemeinsame Entwicklung zukünftiger Cloud-Lösungen wesentlich zur Weiterentwicklung interaktiver Inhalte beitragen wird. Darüber hinaus hoffe ich, dass die Nutzung der Spitzentechnologie jedes Unternehmens in den Bereichen Halbleiter und KI in einer sich gegenseitig ergänzenden Weise zur Schaffung neuer Werte für die Allgemeinheit führen wird.""Sony war schon immer führend in den Bereichen Unterhaltung und Technologie, und die heute angekündigte Zusammenarbeit baut auf dieser Geschichte der Innovation auf", sagte Satya Nadella, CEO von Microsoft. "Unsere Partnerschaft bringt Sony die Leistungsfähigkeit von Azure und Azure KI, um den Nutzern neue Spiel- und Unterhaltungserlebnisse zu bieten."