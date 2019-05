Microsoft: PC-Spiele der Xbox Game Studios sollen in mehreren Stores veröffentlicht werden, vorrangig Steam - 4Players.de

Microsoft hat nach der Ankündigung des Xbox Game Pass für PC ( wir berichteten ) noch weitere Pläne für den PC-Spiele-Bereich bekanntgegeben . Demnach sollen die PC-Spiele der Xbox Game Studios, also Spiele von den eigenen Studios von Microsoft, in mehreren Stores bzw. auf mehreren digitalen Vertriebsplattformen angeboten werden. Sie sollen nicht mehr nur im Windows Store erhältlich sein.Eine dieser Plattformen wird Steam sein. Sowohl Halo: The Master Chief Collection als auch Gears 5 und alle Age-of-Empires-Titel (Age of Empires I, II & III: Definitive Editions) werden bald auf Steam angeboten. Insgesamt ist von über 20 Spielen der Xbox Game Studios die Rede, die auf Steam erscheinen sollen. Den Anfang soll Gears 5 machen. Microsoft möchte die Verbreitung seiner Spiele erhöhen und zugleich Valve Software für ihre jahrelange Unterstützung der PC-Gaming-Community unterstützen.Darüber hinaus sollen alle PC-Spiele der Xbox-Game-Studios-Titel bestimmte Funktionen wie Sprach- und Text-Chat, LFG (Suche nach Gruppe), Freundeslisten und Cross-Play (PC und Konsole) enthalten. Unter Windows 10 werden diese Funktionen an die Xbox Game Bar gebunden sein, die weiter entwickelt werden soll. Last but not least kündige Microsoft an, dass Windows 10 auch in Zukunft nativ das App-Format "Win32" unterstützen wird. Weitere Angaben sollen auf der E3 2019 gemacht werden (Pressekonferenz: 9. Juni 2019 ab 22.00 Uhr).