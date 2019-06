Microsoft: Double Fine Productions übernommen; Psychonauts 2 im Trailer (PS4-Version bestätigt) - 4Players.de

Microsoft hat ein weiteres Studio übernommen, und zwar Double Fine Productions - dies gab das Unternehmen beim heutigen Xbox E3 Briefing bekannt. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Entwicklungsstudios unter dem Label "Xbox Game Studios" auf insgesamt 15. Das Studio wird von Branchenveteran Tim Schafer geleitet. In den vergangenen Jahren wurden u. a. Broken Age, Brütal Legend, Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered, Headlander, Full Throttle Remastered und Spacebase DF-9 veröffentlicht.Auf der Xbox E3 Bühne präsentierte Double Fine dann Psychonauts 2: "Razputin Aquato, ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher, hat seinen lebenslangen Traum verwirklicht, sich der internationalen Spionageorganisation der Psychonauten anzuschließen. Diese Superspione sind jedoch in Schwierigkeiten: Nach seiner Entführung ist ihr Anführer nicht mehr derselbe. Außerdem gibt es einen Maulwurf in der Organisation, der sich in ihrem Hauptquartier versteckt. Raz muss seine Kräfte nutzen, um den Maulwurf zu stoppen, bevor sie ihren geheimen Plan ausführen: den mörderischen Bösewicht Maligula von den Toten zurückzubringen!"Psychonauts 2 erscheint 2020 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One. Die Veröffentlichungsrechte, die bisher bei Starbreeze lagen, hat Microsoft ebenfalls für 13,2 Mio. Dollar übernommen.