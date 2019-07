Microsoft: Ungesättigter RTS-Bedarf: Mehr als eine Million Nutzer von Age-of-Empires-Spielen pro Monat - 4Players.de

Die Spiele aus der Age-of-Empires-Reihe werden pro Monat von über eine Million Nutzern gespielt, sagte Adam Isgreen (Creative Director) gegenüber PCGamesN . Er ist der Ansicht, dass die Reihe trotz des "Niedergangs" des Echtzeit-Strategiegenres (RTS) noch so gut dastehen würde, weil die AoE-Teile einen geschichtlichen Hintergrund hätten.Isgreen: "Es kann doch nicht nur Nostalgie sein, oder? Es kommen mehr und mehr neue Leute in die Reihe und spielen sie - und ich denke, das Interessante ist, dass es bei Echtzeit-Strategiespielen eine angestaute Nachfrage gibt - und die Zahlen scheinen dies zu bestätigen - [eine höhere Nachfrage] für mehr "Denkspiele", also Spiele, die von den Nutzern verlangen, zu planen, strategisch vorzugehen und zu überlegen."Noch im Laufe des Jahres soll die Age of Empires 2: Definitive Edition für PC via Steam und im Windows Store erscheinen (auch via Xbox Game Pass PC-Spiele). Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers aus dem Jahr 1999 wird 4K-Ultra-HD-Grafik, verbesserten Sound und die neue Erweiterung "The Last Khans" mit drei Kampagnen inklusive vier neuen Zivilisationen bieten. An Age of Empires 4 arbeitet derweil Relic Entertainment.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer