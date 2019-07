Microsoft: CEO Nadella will in der Streaming-Partnerschaft alles geben, damit Sonys Marken gedeihen können - 4Players.de

Im Mai verkündeten Microsoft und Sony eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung einer Game-Streaming-Technologie und zum Hosting einiger der Online-Services von PlayStation auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure (wir berichteten hier und hier ). In einem Gespräch mit Fortune.com via Gamesindustry.biz ) erläuterte Microsoft-CEO Satya Nadella am Wochenende, dass Sony die treibende Kraft bei der Partnerschaft gewesen sei: