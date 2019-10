Microsoft: Insight Project von Ninja Theory untersucht Einfluss von Spielen auf geistige Gesundheit - 4Players.de

Ninja Theory hat ein neues Projekt angekündigt, mit dem man den Einfluss von Videospielen auf die geistige Gesundheit untersuchen will. Laut Pressemitteilung vereint Project Insight Technologie und Spieldesign mit klinischer Neurowissenschaft und widmet sich Strategien zur Linderung psychischer Erkrankungen.Schon bei Hellblade: Senua's Sacrifice befasste sich das Studio, das mittlerweile zu den Xbox Game Studios gehört, mit dem Thema und wird sich für Project Insight jetzt noch intensiver damit auseinandersetzen. Zu diesem Zweck setzen Tameem Antoniades, Mitbegründer und Creative Director von Ninja Theory, und Paul Fletcher, Psychiater und Professor für Health Neuroscience an der University of Cambridge, ihre Zusammenarbeit fort."Das experimentelle Forschungsprojekt untersucht eine neuartige, allgemein gültige Lösung, psychisches Leiden zu behandeln und das seelische Wohlbefinden zu fördern. The Insight Project wird mehrere Jahre Entwicklungszeit in Anspruch nehmen. Der Forschungsstand und -prozess wird transparent gestaltet, um bereits vorab spannende Einblicke und Erkenntnisse ans Tageslicht zu fördern", heißt es in der Pressemitteilung, welches Ziel die Initiative verfolgt.