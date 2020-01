Microsoft: Geschäftsbericht: 10,5 Milliarden Euro Gewinn; Nutzer von Xbox Game Pass verdoppelt

Microsoft kann im zweiten Quartal (01.10.19 - 31.12.19) des laufenden Geschäftsjahres (01.07.19 - 30.06.20) einen Nettogewinn von 11,649 Mrd. Dollar verbuchen, was umgerechnet etwa 10,5 Mrd. Euro entspricht. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor. Im Vorjahr erzielte das Unternehmen aus Redmond 8,420 Mrd. Dollar (etwa 7,64 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis liegt bei 13,891 Mrd. Dollar (ca. 12,61 Mrd. Euro) und verzeichnet damit einen Anstieg um 35 Prozent. Auch beim Umsatz hat man zugelegt: Mit 36,906 Mrd. Dollar (ca. 33,52 Mrd. Euro) liegt man 13 Prozent über dem Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum.Die Abteilung More Personal Computing, zu der neben Surface, Bing und Windows auch das Geschäft mit Xbox 360 sowie Xbox One zählt, erwirtschaftete einen Umsatz von 13,211 Mrd Dollar (ca. 12 Mrd. Euro). Der operative Gewinn der Sparte wird mit 4,178 Mrd. Dollar (3,794 Mrd. Euro) beziffert.Aus dem Geschäftsbericht geht außerdem hervor, dass sich die Nutzer verdoppelt haben, die das kostenpflichtige Abo-Angebot von Xbox Game Pass nutzen. Konkrete Zahlen bleibt Microsoft hier aber genauso schuldig wie bei den aktiven Nutzern von Xbox Live, die neue Rekordwerte erreicht haben sollen. Im Vorjahr hatte Microsoft noch weltweit 64 Millionen aktive Nutzer angegeben. Die Einnahmen aus Xbox-Inhalten und Xbox-Diensten ging laut des Berichts allerdings um elf Prozent zurück.Als Wachstumsfaktoren erwiesen sich in erster Linie das Cloud-Geschäft und das Software-Angebot Office 365. Aber auch das Windows-Geschäft konnte um zwei Prozent zulegen.