Microsoft: Die zukünftigen Hauptkonkurrenten sind Amazon sowie Google und nicht Nintendo und Sony

Die wichtigsten Mitbewerber/Konkurrenten für Microsoft werden in der Zukunft nicht Sony und Nintendo sein, sondern Amazon und Google, erklärte Phil Spencer (Xbox-Chef bei Microsoft) in einem Interview mit Protocol via The Verge und PC Gamer . Für Spencer sind die Cloud-Technologie und die damit verbundene Infrastruktur (Azure bei Microsoft) die ausschlaggebenden Punkte. Microsoft verwendet die Cloud-Technologie sowohl für den Streaming-Dienst Project xCloud als auch für künftige Spiele wie den Microsoft Flight Simulator "Wir haben große Hochachtung vor Nintendo und Sony, aber wir betrachten Amazon und Google als die Hauptkonkurrenten in der Zukunft. Das soll nicht respektlos gegenüber Nintendo und Sony sein, aber die traditionellen Spieleunternehmen sind nicht an der richtigen Stelle. Ich vermute, sie könnten versuchen, Azure neu zu entwickeln, aber wir haben im Laufe der Jahre zig Milliarden Dollar in die Cloud investiert", sagte Phil Spencer.Microsoft sei bereit, mit Nintendo und Sony bei bestimmten Maßnahmen zu kooperieren - wie zum Beispiel in Sachen Cross-Play, also beim plattformübergreifenden Spielen von Titeln auf PlayStation, Switch und Xbox. Mit Sony hat Microsoft auch schon eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Game-Streaming, Cloud-Gaming und KI geschlossen ( wir berichteten ). Er fügte hinzu: "Ich möchte mich nicht in einen Kampf um solche Dinge verwickeln lassen, während Amazon und Google sich darauf konzentrieren, wie man Spiele für sieben Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zugänglich macht. Letztendlich ist genau dies das Hauptziel."