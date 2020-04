Microsoft: Erste Ausgabe von Inside Xbox in diesem Jahr wird heute Nacht ausgestrahlt

Microsoft wird heute um 23 Uhr die erste Ausgabe von Inside Xbox in diesem Jahr ausstrahlen. Die Episode wird ungefähr 40 Minuten lang sein. Neben Grounded Gears Tactics und Sea of Thieves werden Xbox-Game-Pass-Neuigkeiten und "weitere Überrschungen vom ID@Xbox-Team" (unabhängige Entwickler) versprochen.Neue Informationen über die Xbox Series X darf man nicht erwarten, aber Jason Ronald (Director of Program Management for Xbox Series X) dürfte einige bekannte Spezifikationen und Features der nächsten Xbox-Konsole erläutern. Im Anschluss an die Inside-Xbox-Ausgabe soll der Einzelspieler-Modus von Grounded erstmalig gezeigt werden.