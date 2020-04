Microsoft: Gerüchte über Mai-Event verdichten sich; Lockhart (Xbox Series S) soll getestet werden

Die aktuell grassierenden Gerüchte rund um die Xbox Series X, die abgespeckte "Lockhart-Konsole", das Mai-Event usw. wurden bei Windows Central aufgegriffen und mit weiteren Informationen ergänzt.Demnach wird weiterhin davon ausgegangen, dass Microsoft mit "Project Lockhart" an einer günstigeren und leistungsschwächeren Einstiegskonsole arbeitet, die unter Umständen "Xbox Series S" oder "Xbox Series L" heißen könnte. Diese Konsole soll bestimmte Aspekte der "Next Generation" bieten, vermutlich die geringeren Ladezeiten aufgrund der NVMe-Nutzung und ausgewählte bzw. begrenzte Raytracing-Features. Abgesehen von der 4-TFLOPS-Angabe (GPU; in etwa auf PS4-Pro-Niveau) hat Windows Central keine weiteren Angaben über das Innenleben der vermeintlichen Konsole in Erfahrung bringen können, aber die 4TF-Angabe war ein Teil der Insiderinformationen zu der Xbox Series X, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen haben. Erste Testläufe der "kleinen Konsole", welche die Xbox One X ablösen soll, sind laut Windows Central angelaufen und erste Mitarbeiter von Microsoft sollen Lockhart-Prototypen daheim testen dürfen. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklung der Xbox Series X weiter fortgeschritten ist und die Xbox Series S erst später veröffentlicht wird. Eine Ankündigung im Mai sei aber nicht unwahrscheinlich, ggf. in Zusammenhang mit der Vorstellung neuer Surface-Produkte, heißt es weiter. Einige zuverlässige Xbox-YouTuber sollen eine Präsentation im Mai ebenfalls angedeutet haben, die mit den bereits angekündigten digitalen Showcases zusammenfällt, von denen Microsoft erwähnt hat, dass sie im Juni als E3-Ersatz fungieren werden. Windows Central hat wiederum in Erfahrung gebracht, dass sich Microsoft möglicherweise darauf vorbereiten würde, einige kommende Spiele in Form von klassischen Pressemitteilungen im Mai vorzustellen. Gerüchte ranken sich um Fable von Playground Games und Halo Infinite, das bekanntlich Ende des Jahres erscheinen soll, sofern die Corona-Pandemie die Entwicklung nicht verzögert. "Ob es sich dabei um eine ausgewachsene Vorzeigeveranstaltung wie Inside Xbox, eine Trailer-Enthüllung wie bei Hellblade 2 oder einen 'tiefen Einblick' mit dem Know-how von externen Anbietern wie Digital Foundry handelt, ist völlig unbekannt. Aber wie man so schön sagt: Ohne Feuer gibt es normalerweise keinen Rauch", schreibt Windows Central.Zudem würde Microsoft an einem neuen Headset als Ersatz für das Xbox Stereo Headset (2014) arbeiten. Wenn die Angaben der Quellen zutreffen, wird das neue Headset drahtlos mit Xbox, PC und mobilen Geräten funktionieren, vermutlich über Bluetooth oder Xbox-Wireless-Signale.Hinweis: Hierbei handelt es sich um unbestätigte Gerüchte.