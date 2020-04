Microsoft: Neues Perfect Dark bei The Initiative in Arbeit?

The unannounced project at The Initiative runs on Unreal Engine 4 and features "various weapons, gadgets, and a camera surveillance system".



— Klobrille (@klobrille) April 26, 2020

Der in der Regel gut informierte Branchen-Insider Klobrille hat in einem Beitrag bei Twitter ein Projekt angesprochen, das sich derzeit im Microsoft-Studio The Initiative in Arbeit befinden soll. Die Rede ist von einem bisher unangekündigten Spiel, das technisch die Unreal Engine 4 nutzt und neben diversen Waffen sowie Gadgets auch ein System zum Hacken von Kameras besitzen soll.Die Informationen stammen von einem Entwickler namens Christopher Ng, der von Juli 2019 bis Februar 2020 bei The Initiative als Technical Desiger angestellt war und die Mitarbeit an dem Projekt in seinen Lebenslauf im Karriere-Netzwerk LinkedIn aufgenommen hat.Angesichts der Angaben spekulieren viele Nutzer auf einen neuen Teil der Action-Reihe Perfect Dark, die ursprünglich von Rare für das N64 entwickelt, aber auf der Xbox fortgesetzt wurde.