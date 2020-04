Microsoft: Geschäftsbericht: Über 90 Mio. Xbox-Live-Nutzer und zehn Mio. Game-Pass-Abonnenten

Die Einnahmen im Xbox-Bereich und bei Xbox-Diensten stiegen um zwei Prozent, wobei das Engagement der Nutzer aufgrund der "Bleib-Zuhause-Richtlinien" der Covid-19-Pandemie stark stieg. Im Vergleich mit dem Vorjahr fällt diese Engagement-Steigerung allerdings nicht so sehr ins Gewicht, weil von Januar bis März 2019 ein nicht genannter Third-Party-Titel (sehr wahrscheinlich Fortnite) für hohe Einnahmen gesorgt hatte. Weitere Angaben zum Gaming-Bereich wurden nicht gemacht. Das Spiele-Geschäft gehört mit zur Abteilung "More Personal Computing", zu der auch Windows (OEM), Surface und Bing-Werbeeinnahmen zählen. Die Sparte erzielte einen Umsatz von 11 Mrd. Dollar (+3%) und einen operativen Gewinn in Höhe von 3,63 Mrd. Dollar (+15%).





Microsoft revealed some important new Xbox stats:



• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview



Bei der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen (Januar bis März 2020) meldete Microsoft , dass die Anzahl der Xbox-Live-Nutzer auf allen Plattformen auf knapp 90 Millionen (Vorjahr ca. 63 Mio. Nutzer) gestiegen sei und über zehn Millionen Nutzer den Xbox Game Pass abonniert hätten. Der deutliche Anstieg der Xbox-Live-Nutzerzahlen wird auf die "Coronakrise" zurückgeführt. An der Preview des Streaming-Dienstes Project xCloud seien "mehrere hunderttausend Nutzer" beteiligt.Das Gesamtunternehmen setzte 35 Mrd. Dollar um (+15%). Bei der Präsentation der Ergebnisse wurden die erhöhte Nutzung von Cloud-Diensten aufgrund der Home-Office-Situation in vielen Unternehmen hervorgehoben, vor allem die Nutzerzahl von Microsoft Teams sei in einen Monat um 44 Mio. gestiegen . Aktuell würden ca. 75 Mio. Personen den Dienst täglich nutzen. Der Ausbau des Cloud-Geschäfts wird aber durch Lieferengpässe und Probleme in der Lieferkette verzögert.