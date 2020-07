Microsoft: Produktion von Xbox One X und Xbox One S All-Digital Edition wird eingestellt

Microsoft stellt die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S All-Digital Edition ein. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte diesen Schritt gegenüber The Verge und bezeichnete diesen Vorgang als völlig normal, da sie sich mit der Xbox Series X auf die Zukunft vorbereiten würden. Die nächste Xbox-Generation soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen. Die Xbox One S soll aber weiterhin produziert und weltweit verkauft werden.In den vergangenen Wochen gab es häufiger Berichte über Engpässe bei der Verfügbarkeit von Xbox One X und Xbox One S, da während der Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Konsolen der aktuellen Generation von Microsoft und Sony stieg. Obgleich die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S Digital Edition ausläuft, ist es wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten noch Lagerbestände bei Einzelhändlern verfügbar sein werden. "Spieler können sich bei ihren Händlern vor Ort über die Verfügbarkeit der Xbox-One-Hardware informieren", sagte der Sprecher weiter.Am 23. Juli wird Microsoft ab 18:00 Uhr einen Blick in die Xbox-Spiele-Zukunft werfen und u.a. Kampagnen-Spielszenen aus Halo Infinite zeigen. Die Hardware sowie Preis und Termin der Konsole sollen bei der Veranstaltung keine Rolle spielen.