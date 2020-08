Microsoft: Stärkt Epic Games den Rücken gegen Apple im Kontext der Unreal Engine; erste Verhandlungsergebnisse

Aktualisierung vom 25. August 2020, 13:32 Uhr:

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx



— Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020





"We hope that Apple will reflect on its platform restrictions and begin to make historic changes that bring to the world's billion iOS consumers the rights and freedoms enjoyed on the world's leading open computing platforms including Windows and macOS." pic.twitter.com/cRJRO8dQbG



— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 21, 2020

Die ersten Ergebnisse der juristischen Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic Games liegen vor. Die US-Richterin Yvonne Gonzalez Rogers hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es Apple verbietet, die Apple-Entwickler-Accounts von Epic Games zu entfernen oder Updates der Unreal Engine auf iOS-Betriebssystemen von Apple zu verweigern. Dieser Schritt würde zu einem "potenziell erheblichen Schaden für die Unreal-Engine-Plattform und für die Spieleindustrie im Allgemeinen führen, einschließlich für Dritt-Entwickler und Gamer", heißt es in dem Gerichtsdokument via PC Gamer . Apple hatte angedroht, die Entwickler-Accounts von Epic Games am 28. August zu terminieren (siehe unten).Bezüglich der Verbannung von Fortnite aus dem App Store kam es zu der erwarteten Entscheidung. Apple wird nicht verpflichtet, Fortnite wieder im App Store verfügbar zu machen. "Die gegenwärtige missliche Lage scheint von [Epic Games] selbst verursacht worden zu sein", urteilte der Richter ( Details ). "Epic Games steht es weiterhin frei, seine Vereinbarungen mit Apple beizubehalten, während dieser Rechtsstreit weitergeht". Die Klage soll erst im April 2021 vor Gericht verhandelt werden.In den virtuellen Konferenzen zwischen Anwälten und Richtern wurden auch die Argumente wiederholt. Epic stellte klar, dass sie großen Schaden erleiden würden, wenn Fortnite und die Unreal Engine aus dem App Store entfernt werden würden - und verwies auf Kundenbeschwerden, Rufschädigung und behauptete, dass einige Entwickler die Unreal Engine bereits aufgeben würden. Apple wiederholte seine Botschaft, dass der Schaden von Epic selbst verschuldet sei. Fortnite müsse einfach wieder in den "Status quo" zurückversetzt werden - also auf die Version, die den Regeln aus dem App Store entsprach. In diesem Punkt seien sich Apple und der Richter einig.Die angestrebten Maßnahmen gegen die Unreal Engine hingen zum Teil von einer Formalität ab, und zwar ob Epic Games eine singuläre Unternehmenseinheit ist oder nicht. Im Wesentlichen wurde der Vertrag für Fortnite im App Store mit Epic Games abgeschlossen, während der Vertrag für die Unreal Engine mit Epic Games International S.a.r.l. abgeschlossen wurde - also zwei unterschiedliche Unternehmen, von denen Apple behauptet, sie sei nur eine Scheinfirma.Die Anwälte von Apple und Epic werden am 28. September erneut zusammenkommen. Abermals soll eine einstweilige Verfügung verhandelt werden, und zwar ob Fortnite und die Unreal Engine bis zum April 2021, wenn der Fall offiziell vor Gerocht verhandelt wird, auf der Plattform von Apple verbleiben können oder nicht.Microsoft hat sich in einen Teilbereich des Streits zwischen Epic Games und Apple ( wir berichteten mehrfach ) eingeschaltet und Position für Epic Games bezogen, aber nicht in Bezug auf den Streitpunkt "Apple-Steuer" (Abgabe für den digitalen App Store) und die beklagten Wettbewerbseinschränkungen auf der digitalen Vertriebsplattform für iPhone und iPad.Microsoft geht es vielmehr darum, dass Epic Games, die ebenfalls hinter der Unreal Engine stecken, nicht von der iOS-Entwicklungsumgebung ausgeschlossen werden sollte, schließlich hatte Apple angedroht, den Mitarbeitern von Epic Games, die an der Unreal Engine werkeln, den Zugang zur iOS-Entwicklungsplattform (SDK, API) bis zum 26. August zu sperren. Epic Games hat gegen diese Androhung ebenfalls geklagt und verweist darauf, dass sie zwar (bewusst) mit dem in Fortnite eingeführten Bezahlsystem gegen die Regelungen des App Stores verstoßen hätten, aber diese Sache überhaupt nicht mit der Unreal Engine in Zusammenhang stehen würde.In der Stellungnahme, die Xbox-Chef Phil Spencer via Twitter als Bekundung ihrer Position verbreitete, wird hervorgehoben, dass die "Unreal Engine eine unverzichtbare Technologie für viele Spiele-Entwickler" sei und es ein großer Nachteil für die Spiele-Entwickler wäre, wenn Epic Games von den iOS-Entwicklertools und Schnittstellen ausgeschlossen werden sollte. Auch die Nutzer der Spiele könnten von dieser Situation nachteilig betroffen sein, weil es dann ggf. keine Sicherheitsupdates für die Engine geben würde und die Engine nicht weiter aktualisiert werde. Microsoft verwendet die Unreal Engine selbst u.a. in Forza Street auf iOS.Des Weiteren hatte Apple in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass Epic Games vor der "#FreeFortnite-Aktion" und dem Bruch mit den App-Store-Regeln einen speziellen Deal aushandeln wollte - schließlich müssen im App Store alle Hersteller die 30-Prozent-Abgabe an Apple zahlen, bis auf Amazon, die lediglich 15 Prozent abführen müssen. Tim Sweeney (Chef von Epic Games) widersprach der Darstellung und meinte, dass dieses Statement von Apple irreführend sei. Es sollte kein Deal nur für Epic Games rausgeschlagen werden. Es sollte vielmehr ein System eingeführt werden, bei dem weniger Gebühren fällig werden und alle Parteien gleichbehandelt werden, was natürlich auch Epic Games zugutekommen würde. Das entsprechende Schreiben an die Apple-Führungsriege hängte Sweeney als Beweis-E-Mail an.