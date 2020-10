Microsoft: Die 7,5 Mrd. Dollar für die Bethesda-Übernahme können wieder eingenommen werden, ohne Spiele auf PlayStation zu veröffentlichen

Microsoft und Xbox-Frontmann Phil Spencer sind der Ansicht, dass die investierten 7,5 Mrd. Dollar, die zur Übernahme von ZeniMax (Bethesda) aufgewandt wurden, auch wieder reingeholt werden können, ohne dass The Elder Scrolls Scrolls 6 auf PlayStation 5 veröffentlicht werden muss. Eine entsprechende Frage hat Spencer "sehr schnell" gegenüber Kotaku mit "Ja!" beantwortet.Über den Bethesda-Deal und die Übernahme zahlreicher bekannter und beliebter Marken sagte er weiter: "Ich möchte deswegen nicht schnippisch sein. Dieser Deal wurde nicht gemacht, um einer anderen Spiele-Plattform auf diese Art und Weise die Spiele wegzunehmen. Nirgendwo in unseren zusammengestellten Unterlagen stand: 'Wie halten wir andere Spieler davon ab, diese Spiele zu spielen?' Wir wollen, dass mehr Menschen in der Lage sind, Spiele zu spielen, und nicht, dass weniger Menschen in der Lage sind, Spiele zu spielen. (...) Und wir haben xCloud und PC und Game Pass und unsere Konsolenbasis, dann muss ich diese Spiele auf keiner anderen Plattform außer den von uns unterstützten Plattformen verkaufen, damit der Deal für uns irgendwie funktioniert. Was auch immer das bedeutet."Weitere Angaben machte Spencer nicht. Aber Kotaku hebt in dem Zusammenhang hervor, dass Minecraft trotz der Übernahme von Mojang (durch Microsoft) auch auf PlayStation 4 (und Switch) veröffentlicht bzw. weiter unterstützt wurde. Es wäre also nicht so überraschend, wenn Fallout 5 oder The Elder Scrolls 6 auf PlayStation 5 erscheinen würde (Spekulation!). Vorerst hatte Spencer gesagt, dass die Plattformen für künftige ZeniMax/Bethesda-Spiele von Fall zu Fall festgelegt werden sollen. Aber Microsoft hätte einen weiteren Vorteil, und zwar den Xbox Game Pass, denn die etwaigen Spiele müssten auf PS5 zum Vollpreis gekauft werden, während sie im Xbox-Ökosystem im Game Pass ohne weitere Kosten enthalten wären.Angesprochen auf Nintendo Switch sagte Spencer, dass sie eine "sehr gute Beziehung zu Nintendo" hätten, "es sich aber nicht tragfähig anfühlen würde", Xbox-Spiele von Fall zu Fall für Switch in Betracht zu ziehen. "Um [die Switch] wirklich zu unterstützen, würde ich irgendwo ein vollständiges Xbox-Ökosystem haben wollen", sagte er. "Und das bedeutet wahrscheinlich Dinge wie [Xbox] Live und Game Pass und so weiter." Die Veröffentlichung von Ori and the Will of the Wisps für Switch stufte Spencer als Unterstützung eines Wunsches des Entwicklers (Moon Studios) ein.