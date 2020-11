Microsoft: Offizieller Startschuss für Xbox Series X und Xbox Series S

Microsoft macht heute den Anfang und veröffentlicht seine beiden Konsolen der nächsten Generation. Sowohl die Xbox Series X (499,99 Euro) als auch die Xbox Series S (299,99 Euro) sind ab heute offiziell erhältlich, wobei die Verfügbarkeit der Konsole im Einzelhandel so eine Sache für sich ist, denn bei vielen Einzelhändlern sind die Konsolen vergriffen. Mit etwas Glück findet man noch Restbestände einer Series S. Microsoft rühmt sich jedenfalls mit der Xbox Series X die "leistungsstärkste" Next-Generation-Konsole im Aufgebot zu haben.Beide Konsolen haben wir im Vorfeld der Veröffentlichung getestet - und auch allerlei Fragen im FAQ-Special beantwortet ( zum FAQ-Special ). Zum Test der Xbox Series X : Die Xbox Series X ist eine richtig tolle Konsole! Über das Design und die Größe kann man sicher streiten, aber was Faktoren wie Einrichtung, Ladezeiten, Verarbeitung und Kühlung angeht, ist Microsoft hier ein großer Wurf gelungen. Zum Test der Xbox Series S : Die Xbox Series S fügt sich perfekt in die Strategie von Microsoft ein, sich von dem Gedanken klassischer Konsolen-Generationen zu entfernen und Xbox stattdessen als ein Ökosystem zu etablieren, das mehr Änlichkeiten zum PC aufweist. In diesem Fall ist die Series X der Highend-Rechner, während die Series S eher das Pendant zu einem Einstiegs-PC mit schwächeren technischen Spezifikationen darstellt.Derweil gibt Microsoft noch zehn Tipps für den optimalen Start mit Xbox Series X|S.