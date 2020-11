Microsoft: Weitere Studio-Übernahmen geplant, idealerweise aus Japan - und ein Lebenszeichen von Elden Ring

Es gibt wieder ein Lebenszeichen von Elden Ring . Diesmal hat Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview mit GameStop bestätigt, dass er das neue Spiel von Hidetaka Miyazaki schon längere Zeit gespielt habe. Spencer hält es jedenfalls für das ehrgeizigste Spiel, das Miyazaki bisher gemacht hat. Miyazaki war Game Director von Demon's Souls Déraciné und Sekiro: Shadows Die Twice Phil Spencer: "Ich habe sogar schon einiges gesehen. Ich habe ziemlich viel gespielt. Als jemand, der zumindest in den letzten zehn Jahren alle Spiele von Miyazaki gespielt hat, kann ich sagen, dass dies eindeutig das ehrgeizigste Spiel ist, das er bisher gemacht hat. Ich liebe seine Spiele, wenn man sieht, wie er einige der Spielmechaniken, die er und das Team diesmal in Angriff nehmen, wenn man das Setting sieht, wenn man mit einem anderen Schöpfer in Bezug auf die Story zusammenarbeitet ... Ich liebe es. Ich liebe es zu sehen, wie er sich selbst herausfordert. Er ist ein guter Freund von mir, der seinen Horizont erweitert, ich denke, das ist eine gute Sache. (...) Wenn er mich spielen lässt, verlässt er den Raum. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein schlechter Spieler bin - und wenn er zurückkommt, unterhalten wir uns über die Dinge, die ich denke. Er ist so leidenschaftlich bei dem, was er tut. Das ist eines der Dinge, die ich einfach liebe, wenn ich mit ihm an einigen dieser Spiele arbeite und sehe, wie sie auf unsere Plattform kommen."Microsoft sucht auch nach der Betheasda-Übernahme weiter neue Studios für die Erweiterung der Xbox Game Studios, dies bestätigte Phil Spencer gegenüber Bloomberg , ohne aber genauere Angaben zu machen. Spencer meinte jüngst, dass ein Studio aus Asien oder noch besser eines aus Japan ideal wäre ( GamesIndustry ). Obgleich sie schon Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) nach der Übernahme von Bethesda hätten. In Zusammenhang mit dem Studio-Besuch und den weiteren Berichten wird fleißig darüber spekuliert, ob From Software ein Übernahme-Kandidat für Microsoft sein könnte. Konkrete Hinweise gibt es aktuell nicht, zumal Spencer auch versuchte, entsprechenden Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen.In einem weiteren Bloomberg-Bericht (ohne Beteiligung von Phil Spencer) war die Rede davon, dass sich Microsoft vor allem in Japan nach Studios umschauen würde. Demnach hätten mehrere kleine und große Studios unter dem Deckmantel der Anonymität verraten, dass Microsoft bei manchen Unternehmen direkt angefragt hätte. Diese Darstellung entkräftete Spencer gegenüber GameSpot , meinte aber auch, dass er nicht bei jedem Meeting dabei wäre. Er würde jedenfalls keine Übernahme-Gespräche geführt haben. Zugleich hob er hervor, dass die meisten bisherigen Übernahmen auf lang anhaltenden Geschäftsbeziehungen beruhen würden.