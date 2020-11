Microsoft: Bethesda-Spiele sollen in Zukunft "zuerst" oder in "besserer Form" auf PC und Xbox erscheinen

Nach der Übernahme von Bethesda Softworks bzw. ZeniMax Media durch Microsoft hat sich auch Tim Stuart (Xbox Chief Executive Officer) zur aktuellen Strategie rund um die Bethesda-Spiele geäußert. Ähnlich wie Phil Spencer führte er aus, dass es nicht darum gehen würde, den anderen Plattformen mit etwaigen Exklusivspielen wie Starfield oder The Elder Scrolls 6 etwas "wegzunehmen". Die Spiele von Bethesda sollen vielmehr früher oder "in besserer Form" auf ihren Plattformen (PC und Xbox) erscheinen und ggf. den Xbox Game Pass weiter attraktiv halten. Sein Statement stammte von der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference via Gematsu und Seeking Alpha ( Transkript ).Tim Stuart: "Ja, das Ziel (...) sagen wir es aus einer plattformübergreifenden Perspektive. Microsoft ist eine Plattform. Wir gehören zu den ersten, die Minecraft, Roblox und Fortnite wirklich plattformübergreifend unterstützt haben. Deshalb fördern wir das plattformübergreifende Spielen, einfach aus der folgenden Perspektive: Wenn es gut für das Spiele-Ökosystem ist, dann ist es gut für uns, denn eine Flut hebt ja bekanntlich den Wasserspiegel für alle Boote.Langfristig haben wir nicht die Absicht, den gesamten Bethesda-Inhalt einfach von Sony oder Nintendo oder anderweitig abzuziehen. Aber was wir wollen, ist, dass diese Inhalte auf unseren Plattformen auf lange Sicht entweder zuerst oder besser oder am besten sind - oder eine differenzierte Erfahrung ermöglichen. Wir wollen, dass die Bethesda-Inhalte auf unseren Plattformen am besten zur Geltung kommen.Ja, das ist keine Frage der Exklusivität. Es geht auch nicht darum, dass wir den Zeitpunkt, die Inhalte oder den Ablaufplan anpassen. [...] Wir wollen unsere Game-Pass-Abonnentenbasis durch diese Bethesda-Pipeline anfeuern. [...] Also noch einmal: Ich werde nicht ankündigen, dass wir Inhalte von Plattformen auf die eine oder andere Weise abziehen werden."Im September 2020 sagte Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber dem Wirtschaftsdienst Bloomberg, dass Umsetzungen auf Plattformen von Mitbewerbern nicht per se ausgeschlossen werden. Allerdings wolle man von Fall zu Fall entscheiden, ob eine Veröffentlichung abseits von PC, Xbox und Game Pass ins Auge gefasst wird ( wir berichteten ).