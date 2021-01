Microsoft: Geschäftsbericht: Rekordumsatz im Gaming-Bereich; stärkster Xbox-Launch; 18 Mio. Game-Pass-Abonnenten

Microsoft CEO Satya Nadella:



- Series X|S launch moved the most devices in an Xbox launch month

- gaming revenue hit $5B, the highest-ever for a quarter

- $2B in revenue from third-party game sales

- Xbox Live hit 100M monthly active users

- 18M Xbox Game Pass subscribers.



Microsoft also expecting gaming revenue growth of around 40% next quarter, driven by next-gen consoles and Xbox content and services revenue in the mid 20% range



Dem aktuellen Geschäftsbericht von Microsoft (Zeitraum: Oktober bis Dezember 2020) ist zu entnehmen, dass die Einnahmen bzw. der Umsatz im Gaming-Bereich um 51 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahrsquartal zugelegt hat. Die Einnahmen durch Hardware-Verkäufe stiegen um 86 Prozent, hauptsächlich durch den Verkaufsstart der Xbox Series X/S im November 2020. Im "Content- und Service-Bereich" stiegen die Einnahmen um 40 Prozent, u.a. durch starke Spiele von Drittherstellern, mehr Xbox-Game-Pass-Abonnenten und Spiele von den Xbox Game Studios (First Party).Satya Nadella (CEO von Microsoft) sagte bei der Präsentation der Ergebnisse, dass die Xbox Series X/S den stärksten Launch-Monat sämtlicher Xbox-Konsolen hingelegt hätte - basierend auf dem Konsolen-Absatz (in Stückzahlen) im Monat des Verkaufsstarts. Konkrete Verkaufszahlen wurden wie gewohnt nicht genannt. Der Umsatz im Gaming-Bereich lag bei 5 Mrd. Dollar - ein neuer Rekordwert für die Unternehmenssparte. Der Umsatz auf Basis von 3rd-Party-Verkäufen (z.B. Gewinnbeteiligung an Verkäufen im Microsoft Store) lag bei 2 Mrd. Dollar. Xbox Live verzeichnet derweil 100 Mio. monatlich aktive Nutzer (PC, Konsole und Mobile). Der Xbox Game Pass zählt 18 Millionen Abonnenten. Im September 2020 war von 15 Mio. und im April 2020 von ca. 10 Mio. Game-Pass-Abonnenten die Rede.Amy Hood (CFO von Microsoft) erwartet im aktuellen Quartal (Januar bis März 2021) eine "signifikante Nachfrage nach den Xbox-Series-X/S-Konsolen", die aber durch das Angebot bzw. die Verfügbarkeit der Konsolen eingeschränkt sein wird. Microsoft erwartet zudem ein Wachstum des Gaming-Umsatzes in Höhe von rund 40 Prozent im besagten Quartal, angetrieben durch Next-Gen-Konsolen und die Xbox-Inhalte und -Dienste.Microsoft als Gesamtunternehmen hat von Oktober bis Dezember 2020 ca. 43,1 Mrd. Dollar umgesetzt (+17 Prozent) und einen Nettogewinn in Höhe von 15,5 Mrd. Dollar (+33%) verzeichnet. Der Gaming-Bereich ist in der Sparte "More Personal Computing" verortet (zusammen mit Windows, Surface und Bing). Dieser Bereich setzte 15,1 Mrd. Dollar um.