Microsoft: Vorerst keine Spiele-Ankündigungen und Veranstaltungen geplant

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ



In nächster Zeit soll es seitens Microsoft keinerlei Spiele-Ankündigungen oder Veranstaltungen rund um kommende Xbox- und PC-Spiele geben. Das hat Aaron Greenberg, General Manager of Xbox Marketing, via Twitter klargestellt.Damit widerspricht er einem Beitrag des Autors und "Insiders" Paul Thurrott, der zuvor via Twitter behauptet hatte , dass Microsoft am 23. März ein Event abhalten wird, bei dem auch das Fantasy-Spiel Elden Ring eine Rolle spielen sollte.In Anlehnung darauf schreibt Greenberg:"Nur um die Erwartungshaltung klarzustellen: das wird nicht passieren. Es gibt immer Dinge, die sich bei uns in Arbeit befinden. Aber es ist in naher Zukunft keine Veranstaltungen rund um Spieleankündigungen oder Weltpremieren von diesem Schlag geplant."