Microsoft: Xbox Sommer Fest zusammen mit Bethesda im Stil der E3 geplant

Microsoft will in diesem Jahr ein Xbox Sommer Fest abhalten. Das haben Aaron Greenberg, Xbox Marketing General Manager, und Erin Losi, Vice President, Global Marketing and Communications bei Bethesda Softworks, nach Angaben von IGN bei einem Roundtable-Gespräch bestätigt. Die gemeinsame Veranstaltung mit Bethesda wird sich am Konzept orientieren, das Microsoft in der Vergangenheit während der E3 verfolgt hat. Laut Greenberg soll es sich um ein traditionelles Event handeln, bei dem es sich vornehmlich um Ankündigungen und wichtige Updates drehen soll. Nach der Zenixmax-Übernahme werden neben den anderen Xbox Game Studios auch die weiteren Pläne von Bethesda eine zentrale Rolle bei der Veranstaltung spielen.