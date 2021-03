Microsoft: ID@Xbox Showcase am 26. März

Microsoft hat ein ID@Xbox Showcase Event angekündigt, das man in Partnerschaft mit Twitch Gaming abhalten wird. Entsprechend erfolgt die Ausstrahlung über die beliebte Streaming-Plattform am 26. März ab 17 Uhr - entweder über Twitch.tv/twitchgaming oder Twitch.tv/xbox . Im Rahmen der Sendung will man mehr als 25 Gameplay- und Trailer-Premieren aus dem Indie-Bereich auffahren. Mit dabei sind Titel von DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und vielen weiteren Studios.Darüber hinaus will man auch Details zu Spielen wie S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain und Exo One präsentieren.