Microsoft: Discord-Übernahme bereits im kommenden Monat?

Microsoft könnte die vor allem bei Spielern beliebte Kommunikationsplattform Discord bereits im nächsten Monat übernehmen. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal und bezieht sich dabei auf Aussagen nicht näher genannter Personen, die mit der Materie vertraut sein sollen. In dem Artikel heißt es, dass sich das Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Redmond in exklusiven Gesprächen mit den Discord-Eigentümern befindet, um die Übernahme auszuloten. Dabei ist die Rede davon, dass sich Microsoft den Deal zehn Milliarden Dollar oder sogar mehr kosten lassen würde. Zum Vergleich: Für die spektakuläre Übernahme von Zenimax hat man "nur" 7,5 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.Es wäre die größte Investition, die Microsoft seit der Übernahme von Linkedin 2016 tätigen würde. Für die Aquisition des Karriere-Netzwerks zahlte man damals 26,6 Milliarden Dollar.