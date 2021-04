Microsoft: Bekräftigt Investitionen in das PC-Gaming-Ökosystem und erhöht Entwicklerbeteiligung am Umsatz

Microsoft will weiter in das PC-Gaming-Ökosystem investieren und wird deswegen die Entwicklerbeteiligung am Netto-Umsatz von PC-Spielen im Microsoft Store von 70 Prozent auf 88 Prozent erhöhen (ab dem 1. August 2021). Damit setzt Microsoft auf die gleiche Aufteilung wie der Epic Games Store. Entwickler, die ihre Spiele also im Epic Games Store oder im Microsoft Store veröffentlichen, erhalten höhere Anteile an den Einnahmen als bei einer Veröffentlichung z.B. auf Steam oder GOG.com. Der Standardsatz, den die Spiele-Entwickler beispielsweise auf Steam bekommen, lag jahrelang bei 70 Prozent - während 30 Prozent an den Plattformbetreiber Valve Software gehen, aber auch auf der etablierten Plattform wurden kleinere Anpassungen für besonders verkaufsstarke Spiele vorgenommen Matt Booty (Head of Xbox Game Studios): "Ab dem 1. August erhöht Xbox die Entwicklerbeteiligung am Netto-Umsatz von PC-Spielen im Microsoft Store von 70 Prozent auf 88 Prozent. Eine klare, nicht an Bedingungen geknüpfte Umsatzbeteiligung bedeutet, dass Entwickler*innen mehr Spiele zu mehr Spieler*innen bringen und dadurch größeren kommerziellen Erfolg erzielen. Mehr über die neue Art der Umsatzbeteiligung und die Zusammenarbeit mit Entwickler*innen erfährst Du in diesem Post auf LinkedIn von Sarah Bond, Head of Game Creator Experience and Ecosystem."Zugleich beteuerte Microsoft, dass in diesem Jahr noch Age of Empires 4 und Halo Infinite erscheinen werden. Beide Spiele sollen speziell für PC angepasst und optimiert sein. Halo Infinite wird z.B. dreifache Tastenbelegungen haben, Ultrawide- sowie Super-Ultrawide-Monitore unterstützen und viele Grafikoptionen bieten. Im Multiplayer werden Cross-Play und Cross-Progression geboten. Matt Booty : "Es ist noch Menge Arbeit zu tun, aber basierend auf den Reaktionen von PC-Spieler*innen und PC-Spieleentwickler*innen sind wir uns sicher, dass die Investitionen in die richtige Richtung für die Community gehen. Die Xbox Game Studios und Bethesda entwickeln Inhalte für PC und Xbox, die Windows- und DirectX-Teams entwickeln Technologien, mit Hilfe derer Entwickler*innen neue Funktionen anbieten können, die speziell auf PC-Hardware zugeschnitten sind. Der Xbox Game Pass für PC bietet Spiele für jeden Geschmack, die Xbox Game Studio-Spiele erscheinen dort direkt am Release-Tag und die Xbox App sowie die Xbox Game Bar werden ständig weiterentwickelt. Xbox hört weiterhin auf die Community und stellt so sicher, dass sie Versprechen eingehalten und respektiert werden. Das gilt besonders für die zweite Hälfte des Jahres 2021, wenn unsere Arbeit im gesamten PC-Ökosystem das Potenzial hat, die Branche voranzutreiben und mehr Spieler*innen auf der ganzen Welt großartige Spiele zu bieten."Aber auch die Verfügbarkeit der Spiele in unterschiedlichen Stores (Microsoft Store und Steam) und der Xbox Game Pass für PC wurden von Matt Booty angesprochen "Spieler*innen sollten die Wahl haben, wo sie ihre Spiele kaufen - und Xbox will den Zugang noch einfacher machen. Die PC-Community nutzt verschiedenste Stores, weshalb Sea of Thieves, Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator, Age of Empires I, II, and III: Definitive Edition und Forza Horizon 4 auch auf Steam verfügbar sind. (...) Es gibt aber auch Millionen von Menschen, die über ihre Xbox Game Pass-Mitgliedschaft Videospiele spielen. Xbox hat Halo: The Master Chief Collection Ende 2019 auf dem PC als Teil des Xbox Game Pass für PC eingeführt. Seitdem haben den Titel mehr als 10 Millionen Spieler*innen gespielt, wobei die große Mehrheit von ihnen ganz neu dabei ist. Ermutigt von der Reaktion der Community wird Xbox auch weiterhin Spiele von Publishern und Entwicklern aus der gesamten Branche in die Xbox Game Pass für PC-Bibliothek aufnehmen. Nach nur vier Monaten im Jahr 2021 wurden bereits 100 Titel hinzugefügt, darunter preisgekrönte Bethesda-Spiele und brandneue PC-Titel. In Zusammenarbeit mit Electronic Arts ist EA Play ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass für PC und Ultimate verfügbar. Mehr als 50 führende Gerätepartner, darunter Acer, ASUS, Lenovo, MSI und Razer, bieten den Xbox Game Pass für PC mit qualifizierten Geräten an und ermöglichen Gamer*innen auf der ganzen Welt den Zugriff auf die beliebte Bibliothek."